Murgueros: tras el rechazo de Rojas, piden los permisos al Concejo

“Dado que en la secretaría de Cultura no hemos obtenido la respuesta que esperábamos y no vemos correcto que ningún otro ente intervenga en esta fiesta popular local, creemos necesario hacer las siguientes aclaraciones”. La carta que nueve murgas independientes de Mar del Plata presentaron ante las autoridades del Concejo Deliberante sostiene que hay falta de apoyo por parte de la gestión de Silvana Rojas y solicita el permiso de cortes de calles para los inminentes corsos de verano.

La nota de las agrupaciones se conoció poco después de la inesperada respuesta que la funcionaria de Arroyo le brindó a un grupo de murgas que le habían solicitado ayuda para instalar un escenario el próximo fin de semana, en el marco de una serie de actividades a realizarse en calle Garay al 3900.

Con un detalle de cada corte, el día, el horario y las agrupaciones que saldrán a la escena callejera, en el pedido a los concejales se puntualiza sobre los eventos, a realizarse de 17 a 00 horas, se especifica que los afiches de difusión convocan a la gente una hora antes para poder empezar con los espectáculos a tiempo y asegura que la franja horaria será “estricta, para evitar inconvenientes con los vecinos”.

Además, las murgas se comprometen a realizar las tareas de limpieza necesarias para “dejar los lugares en condiciones correctas”.

En diálogo con 0223, Martina Snitman, una de las murgueras independientes, contó que desde la comuna le indicaron que los trámites de permisos debían realizarlos ante el área que conduce Magnoler. “No permitiremos que el Emtur intervenga en los Carnavales del Pueblo, ya que creemos que estos son fiestas de los barrios, de la ciudad, y no una mercancía turística que aparece en febrero y no cumple su rol social durante el resto del año”, graficó.

“Nos preguntamos, si la Secretaria de Cultura no tiene potestad sobre el Carnaval, ¿a qué se dedica entonces? Este es otro hecho que demuestra el vaciamiento que hay en ese sector” entendió Snitman.

Entre otras de las respuestas brindadas a las murgas por la dependencia de Silvana Rojas, la joven detalló: “Nos dijeron que no podían darnos el permiso para poner el buffet (mediante el cual recaudamos los fondos destinados a los gastos del propio corso), por lo que debíamos sacar de la nota por los pedidos de permiso, la parte que aclaraba esto, para que no sea una traba a la hora de sacar la ordenanza. Sin embargo, en los corsos de Circuito Oficial y hasta en el Corso Central, se abastece de puestos de comida a las propias murgas para que puedan llevar a cabo estas ventas, sin ninguna complicación, marcando una clara diferencia entre la murgas que pertenecen a alguna organización y las que no lo hacemos”, culminó.