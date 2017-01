Alvarado volvió a convencer y empató con Boca

Alvarado: 1°T Mauro Beltramella; Sebastián Corti, Matías Presentado, Gastón Martínez y Nahuel Santos; Gabriel Compagnucci, Nicolás Fassino, Juan Gáspari y Francisco Molina; Patricio Escott y Wilson Albarracín. DT: Gustavo Noto.

2°T Rodrigo Barucco; Emanuel Urquiza, Ramiro Jorge, Manuel Madrid y Mauro Castro; Jonathan La Rosa, Ignacio Caamaño (Joaquín Santos), Juan Ceballos y Leonardo Verón; Nicolás Mollo y Braian Uribe.

Boca Juniors (0): Ramiro Martínez; Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva; Agustín Heredia y Gonzalo Maroni; Cristian Pavón, Ricardo Centurión y Federico Carrizo; Mauro Luna Diale. DT: Guillermo Barros Schellotto.

Goles: No hubo.

Incidencias: Se jugaron dos tiempos de 30'.

Cancha: N°1 de la Villa Deportiva de Alvarado

Nos quedamos con la cámara en la mano

Comos siempre que vienen este tipo de equipos a los clubes de Mar del Plata, los operativos de seguridad son muy grandes, intentan todo el tiempo mantener a los hinchas de sus ídolos y, casi siempre, no dejan trabajar a la prensa. Y Boca no fue la excepción. Costó mucho a los periodistas que fueron a cubrir el amistoso (por Alvarado, no por Boca) ingresar hasta la cancha uno tras rebotar una y otra vez con los hombres apostados en cada rincón de la Villa Deportiva. El que no pudo pasar de ninguna manera, fue el fotógrafo de 0223, Diego Berrutti. Por decisión de la comitiva "xeneize", no se permitió tomar imágenes del amistoso y la foto que ilustra la nota, es la única que alcanzamos a sacar, a lo lejos, casi desde el estacionamiento del predio albiazul.