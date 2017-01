La Copa de Oro aún no tiene dueño

La diferencia que Boca no pudo marcar en el lapso que fue ampliamente superior a San Lorenzo, el "ciclón" la aprovechó en un ratito, le dio vuelta el partido y emparejó un partido que terminó igualado 2 a 2 por la segunda fecha de la Copa de Oro que se disputa en el estadio José María Minella. Después del empate de Blandi, con la "ley del ex", el conjunto de Diego Aguirre creció, el de Guillermo Barros Schellotto bajó su rendimiento y el resultado le sentó bien a un entretenido encuentro con un gran marco en el Mundialista.

Dentro de un trámite parejo en el arranque, Boca era más claro. Al igual que con Estudiantes, aunque con otros socios, Gago se adueñó de la mitad de la cancha y a partir de ahí hizo jugar a los generadores de fútbol. Zuqui recostado sobre la derecha y Solís por la derecha, le daban profundidad y el exVilla Dálmine pudo abrir la cuenta con un zurdazo bajo que entraba contra el caño de Torrico, luego de un fallo dudoso de Vigliano. También como con el "Pincha", se notaba una diferencia de velocidad a favor de los dirigidos por Guillermo Barros Schellotto. Y Sebastián Pérez se lo hizo notar a Ortigoza, primero en la mitad de la cancha, donde el nacionalizado paraguayo llegó tarde y recibió la amarilla, y a los 8' en un pase largo de Jara que el colombiano ganó en velocidad y el "Gordo" se lo llevó puesto para que el árbitro sancione el penal que Fernando Gago canjeó por gol con un toque suave, apenas recostado sobre la izquierda del arquero que eligió el otro palo.

Boca ganaba bien en el comienzo y encima el "ciclón" perdió a uno de sus mejores hombres, Fernando Belluschi, que tuvo que ser remplazado por lesión. El "5" era el abanderado de la presión y el primer pase limpio, que empezó a desesperar a San Lorenzo que apeló a la pierna fuerte y la desesperación por no poder hacerse de la pelota. La diferencia en el desarrollo era amplia, en lo físico y en el juego. A los 25', casi llega el segundo de Boca, que hubiera sido para el cuadro. Más de 10 toques saliendo desde el fondo, Jara que recibió por derecha, dejó en el camino a Montoya con un caño y sacó el centro bajo que no alcanzó a conectar Benedetto en palomita y Solís desperdició increíblemente por el segundo palo errándole al arco con Torrico vencido.

Media hora tuvo que pasar para que San Lorenzo llegar con cierto peligro al arco de Werner y fue por una corajeada de Blanco, que se filtró por el medio y desde la medialuna, incómodo, metió un zurdazo que se perdió por encima del travesaño. La respuesta de Boca pudo ser letal. Fabra lo pasó por encima a Angeleri, tiró el centro atrás y Benedetto definió demasiado alto. Lo que el "xeneize" no pudo liquidar de un lado lo pagó en el otro. No sólo que tenía todo controlado, sino que era superior, hasta que en una segunda pelota tras un córner, la defensa durmió luego del rebote, Cerutti recibió en el vértice izquierdo, enganchó para adentro y sacó un centro bárbaro para la solitaria entrada de Nicolás Blandi que mostró su olfato goleador con un cabezazo letal, de pique al piso, inatajable para Werner que la vio pasar a su izquierda. El gol se sintió, para Boca que ya no fue el mismo y para San Lorenzo que terminó mejor y casi se va en ventaja con otro cabezazo del "9" que se fue un metro del palo derecho.

El complemento arrancó como terminó la primera mitad, con los de Aguirre más firmes y Boca con menos juego y las desatanciones en el fondo que viene dando. Y San Lorenzo no lo perdonó, a los 6' Ortigoza asistió a Merlini que le ganó las espaldas a Vergini y definió al primer palo, fuerte, ante la salida de Werner. Le costó reponerse a Boca de los tantos recibidos y más allá de ir para adelante, ya no tenía claridad. Barros Schellotto rotó jugadores para que tengan el mismo desgaste y mandó a Pablo Pérez por Gago, pero no pudo ser la manija. Así y todo, casi marca la igualdad con una aparición sorpresiva en posición de nueve y un cabezazo que se fue cerca.

Y también Pérez fue el autor intelectual del empate. Aunque no le vamos a restar mérito a Walter Bou, que está con una confianza enorme y se juntó con el capitán que jugó rápido un tiro libre, tiraron una doble pared y cuando vio el hueco metió un zurdazo bárbaro, rasante, que superó la estirada de Torrico, dio en la base del caño izquierdo y terminó en el fondo de la red. 2-2 y más justicia en el resultado. El trámite era equilibrado, sin la misma intensidad del primer tiempo. De pelota parasa complic´po San Lorenzo, primero con un tiro libre de Blanco que picó y se fue cerca y después con un cabezazo de Cerutti que se desvió en Vergini y Werner sacó con esfuerzo al córner.

Así como los goles en contra le sacaron precisión y claridad, tras la igualdad, Boca otra vez intentó tomar la manija del encuentro, manejó mejor la pelota y siguió apostando a la presión y el toque corto. Pero San Lorenzo cuando atacaba lastimaba y tuvo el desnivel con Cerutti, luego de un centro de Ávila, que el exOlimpo y Estudiantes no pudo conectar con dirección casi sobre la línea y la tiró apenas afuera cuando la gente del "ciclón" ya gritaba el gol. En el final, no pasó demasiado, un remate lejano de Pablo Pérez que controló bien Torrico y la expulsión de Vergini a tres minutos del final que le impedirá al central estar en consideración para el choque ante River del sábado.

La Copa de Oro no tuvo definición, Boca tiene 4 puntos, San Lorenzo 1 y Estudiantes 0, por lo que el viernes se definirá el triangular. Si hay empate entre "pinchas" y "santos" o gana el conjunto de La Plata, los de Barros Schellotto festejarán en el hotel. Los de Vivas no tienen posibilidades y el equipo de Aguirre deberá ganar por más de dos goles para consagrarse.