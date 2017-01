“Están vaciando la oficina municipal de empleo”

Tal como reveló 0223, el gobierno de Carlos Arroyo cerró una de las sedes de la oficina de empleo municipal que fue inaugurada en septiembre pasado. La dependencia estaba ubicada en Belgrano 4577 y ofrecía asesoramiento e inscripción de postulantes en la búsqueda de empleo y capacitación.

En declaraciones a Radio Residencias, el excoordinador de la cerrada sede de la oficina municipal de empleo, Christian Correa, explicó que “tenía el cargo de coordinador en esa oficina. Soy empleado de la provincia de Buenos Aires, pertenezco al ministerio de trabajo bonaerense. Hace seis meses venimos para ayudar el municipio, cuando llegué era todo un desastre”.

Detalló que “había 37 personas estaban ubicadas abajo del estadio de fútbol municipal. Había mucha desidia. Los empleados no tenían recursos, no tenían ni internet. En aquel momento, recurrimos a los sindicatos para que nos dieran una mano. La UTA y Comercio nos dieron dos lugares que no le salieron un peso al municipio para instalar las sedes de la oficina municipal de empleo”.

“En septiembre, el municipio inauguró la oficina de la calle Belgrano. Desde ese momento, trabajamos con programas de Nación y Provincia. En poco tiempo, se han generado muchos puestos de trabajo”, recordó.

A renglón seguido, Correa puntualizó que “este miércoles, los funcionarios municipales Carlos Irazoqui, Ricardo De Rosa y Matilde Ladrón de Guevara se hicieron presentes para vaciar la oficina. Trajeron un camión y se llevaron todo”. “Antes nos habían llamado para que apaguemos las computadoras. Poco les importó las empleadas municipales embarazadas y las personas discapacitadas que trabajaban en esa dependencia”, agregó.

Además, el excoordinado afirmó que “es mentira que se piense reestructurar la oficina municipal de empleo”. “Están vaciando esta área. Están trasladando al personal a otras dependencias que no tienen nada que ver con la oficina de empleo”, subrayó.

A su vez, denunció que “cerraron una oficina municipal de empleo en la ciudad que encabeza el ranking de desocupación en el país. Este Ejecutivo local cierra lo que no sabe hacer o no puede hacer”. “Hay mucha inacción en este gobierno municipal y llama mucho la atención el silencio del Sindicato”, disparó-

“No sabemos quién decidió el cierre de una de las sedes de la oficina de empleo. No sabemos si fue el intendente o el séquito que tiene al lado. Algunos dicen que fue Irazoqui. Menos mal que Irazoqui no fue delegado del ministerio de trabajo provincial en esta ciudad. Nos salvamos bastante”, finalizó Correa