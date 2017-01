Distendida cena entre dirigentes de Aldosivi y Alvarado

Lo que a simple vista debería ser una foto normal, entre dirigentes de dos instituciones de la ciudad, muchas veces es difícil de encontrar porque a los hinchas no les gusta o creen que la rivalidad excede a lo que es simplemente es una cuestión meramente deportiva. Y así como lo han hecho en otras oportunidades, cuando se enfrentaron las divisiones formativas de Alvarado y Aldosivi, los presidentes Pablo Mirón y José Moscuzza se mostraron juntos, compartieron una cena con Facundo Moyano y Hernán Tillou, directivos de ambos clubes y hablaron de la dura actualidad del fútbol argentino y muchas problemáticas que aquejan a las dos instituciones por igual.

No es fácil que dirigentes de dos clubes "clásicos" puedan sentarse a comer, charlar y debatir sobre diferentes temas. Está mal visto, qué van a pensar los hinchas, no es usual. Pero los de Alvarado y Aldosivi saben que ellos ocupan otro lugar, que no son sólo hinchas, sino que ocupan un lugar más importante donde el club está por encima de todo y que mejor que poder hablar con los pares, los que están en la misma situación, más allá de la categoría que les toque estar. Entonces, no le temieron a las críticas, se encontraron en la parrilla "Dena-Ona" y hablaron de todo.

Son muchas las cuestiones que afectan a los dos clubes de fútbol más importantes de la ciudad y los trataron para poder trabajar de manera mancomunada en la resolución de esos problemas y poder darle a Mar del Plata el lugar que se merece en el mapa futbolístico del país. Se contaron la realidad de cada uno de los clubes, el tratamiento de la seguridad en los espectáculos deportivos, hacer de la "Feliz" una plaza futbolística fuerte y, por supuesto, no quedó excento el tratamiento de la situación que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con la postergación del inicio de los campeonatos y las deudas que mantiene para con los clubes, entre ellos Alvarado y Aldosivi que son dos de los involucrados que tienen saldo a favor.

Además, se puntualizó en el fortalecimiento de los lazos entre ambas instituciones. Como se explica en el comienzo de la nota, ambas dirigencias saben, entienden y promueven que la rivalidad es puramente deportiva y que cuanto más se pueda trabajar en conjunto por el bien del fútbol de Mar del Plata, mejor les va a ir a Alvarado y Aldosivi, ni más ni menos que el objetivo y el deber que tienen cada uno de ellos como encargados de llevar al frente los destinos de los clubes.