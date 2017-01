Feriados puente: “Son una transferencia de ingresos para los que menos tienen”

Voces y más voces en contra de la determinación de Macri de eliminar los feriados puentes. Múltiples sectores se suman a las críticas por la resolución y desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata no fueron la excepción.

En diálogo con 0223, su titular, Raúl Lamacchia, avisó de movida que “en Mar del Plata hay una mirada totalmente firme y coincidente que está en desacuerdo con el decreto. Vamos a peticionar que se revea, evidentemente en el gobierno nacional no le dan importancia al tema”.

Sin ánimo de confrontar con la dirigencia de Cambiemos, -“no es una cuestión política, nosotros nos fijamos en que es lo que se hace bueno o malo para el sector” aseguró el dirigente-, la Ucip cuestiona fundamentalmente que desde el gobierno de Macri no se entienda que “los fines de semana puente en alguna medida son una multiplicación de posibilidades de vacaciones y generan en los centros turísticos un incremento de la actividad comercial”.

“Son una transferencia de ingresos para los que menos tienen, significan una transferencia de ingresos de los que tienen mayor concentración económica a los de menor poder adquisitivo, genera un riqueza en los sectores menos desarrollados y es algo que se ve incluso reflejado en el PBI”, sentenció Lamacchia.

En esa línea, el empresario marplatense también descartó la posición oficialista en defensa de los días de clases: “Estos fines de semana extra largos no afectan tampoco en forma determinante las clases, las afectan mucho más las huelgas docentes y las jornadas de capacitación duirante el año que son varias”, razonó.

Consultado por lo planteado por Macri durante su campaña, en la que anticipó su idea de reducir feriados y recibió ya en ese entonces varios críticas, el empresario marplatense especificó: “Acá se debería apostar a una política turística, como en España. No sé a que intereses responde que haya firmado este decreto. Nosotros le dijimos que no estábamos de acuerdo y todo lo que planteamos tiene un sustento. Está medida va en contra de las Pymes turísticas y los comercios”, agregó.

“El turismo ha crecido no solo en la costa atlántica. Hay pueblos que están revalorizando su historia a través de sus atractivos turísticos. Me parece que el gobierno no ha visualizado correctamente este tema. Vamos a llevar el tema a nivel provincial y nacional, hacerle saber al ministro de Turismo nuestra posición. El año avanza rápidamernte, hay que ir a la legislatura, sacar una ley, gestionaremos una pelea al respecto” avisó Lamacchia para concluir.