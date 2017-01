“Vidal es una persona a la que le dejarías tus hijos una noche para que los cuide”

El mediodía soleado de verano le regaló a Jorge Macri un agasajo inesperado que le mereció incluso una auto foto. La camarera del café en donde se reunió con 0223 para dialogar sobre la actualidad política argentina, le acercó un pocillo con la leyenda Cambiemos dibujada en la espuma del cortado. La sonrisa fue instantánea, el agradecimiento inmediato y la propina, desconocida.

Luego de visitar Pinamar y pasar sus primeras horas en Mar del Plata, el intendente de Vicente López arrancó la entrevista con un breve y parcial balance de la temporada: “Por lo que he hablado con diferentes hoteleros, es un mes de enero mejor que el del año pasado, aunque obviamente no estamos en el nivel de actividad económica ni generación de empleo que nos gustaría, que es el gran desafío para este año. Pero entendemos que empezamos a ver un cambio de clima que esperamos le llegue rápido a la mayor cantidad de argentinos posibles”.

Consultado de movida por el reciente decreto de su primo, que eliminó los feriados extra largos, el referente de Cambiemos en el conurbano expresó: “Tratamos de buscar un equilibrio entre la suma de intereses, porque la actividad de los hoteleros y gastronómicos es importante, pero también es importante que a los que trabajan les vaya bien para que luego puedan gastar en turismo. Es parte de un mismo sistema. Si para las empresas los feriados extensivos son un problema, si eso se traduce de alguna manera en su funcionamiento, en un costo adicional... el desafío de un presidente es buscar el equilibrio, también tener en cuenta la cantidad de días de estudio, son varias cosas al mismo tiempo. Obviamente todo cambio genera miradas más críticas, pero queremos tomar decisiones que busquen equilibrios. Los fines de semana largo seguirán existiendo, en lugar de cuatro serán de tres días”, razonó.

- Arrancó un año electoral, ¿desde Cambiemos entienden que las próximas elecciones son algo trascendental?

Siempre son muy importantes las elecciones porque te demuestran como te ve la gente de cara a lo que vas haciendo. Para nosotros no es un problema competir con otro espacio político, queremos recibir el apoyo y convencer a la gente de este camino de cambio que hemos comenzado. Falta mucho y sobre todo falta mucho cuando sos gobierno, porque lo más importante es la gestión. Es un desafío grande no distraernos. Esperamos que la gente acompañe este cambio que comenzó y que acompañe sobre todo a la gobernadora en esta lucha que emprendió contra las mafias.

- ¿Cuál es el análisis de la situación de Mar del Plata luego del primer año de gestión de Arroyo?

Mejorando mucho sensiblemente. Primero, ya lo dije otras veces, el intendente recibió una situación muy compleja, una municipalidad con muchas complicaciones financieras. Y es una ciudad grande, asentar un nuevo equipo, en un contexto tan complicado de inseguridad y economía, no es fácil. Su equipo ha madurado, se ha ido consolidando y hemos encontrado la manera de trabajar en equipo, con el rol fundamental de Joaquín De la Torre como puente constante entre Nación y Provincia. Por mi lado, cada vez que he podido le he traslado mis experiencias a Carlos. Lo veo mejor. Y nos importa mucho Mar del Plata, esta ciudad es un motor central de desarrollo para la provincia de Buenos Aires aunque vale aclarar que esto lo haríamos con cualquier intendente de cualquier espacio político.

- ¿Cómo está el frente Cambiemos?

Muy sólido.

- ¿Y con la UCR?

Muy bien también. Tenemos un foro de intendentes muy activo. La semana que viene tenemos un encuentro en Vicente López para tratar temas de vivienda. Desde el punto de vista legislativo se ha trabajado bárbaro, en una situación de minoría, hemos conseguido aprobar muchas leyes. Y las diferencias nos siguen enriqueciendo. Veo un frente sólido y sobre todo, sano.

- Las finanzas de los municipios durante 2015 y 2016 estuvieron muy dañadas, ¿se recuperarán para este año?

Creo que ya se recuperaron. El otro día lo decía le ministro Lacunza: cuando llegamos al gobierno, había 110 municipios que eran deficitarios. Hoy están sanos y con sus cuentas en orden. Ha habido más giro de fondos de Provincia, el Fondo de Infraestructura se sostiene. Obviamente los municipios grandes, como por ejemplo Mar del Plata, llevan un poco más de tiempo. Todavía no estamos en el lugar que quisieramos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, los gobernantes, el vecino y los proveedores de la municipalidad, caso contrario cualquier comuna es inviable.

- ¿Qué tiene para decir el espacio Cambiemos de la gente que entiende que hay un Estado menos participativo?

Muchas veces se nos quiere arrinconar, pero un gobierno que decide una política de transporte tan relevante como el Metrobus, para hablar de lo que hicimos y no de lo que prometemos, que ha transformado a la ciudad de Buenos Aires, ¿es un gobierno que piensa en la gente con auto y poderosa y que puede viajar con cualquier mecanismo, o piensa en aquella gente que usa el transporte público para que cada hora de su día sea una inmensa diferencia?. Hemos ampliado la cobertura universal por hijo, hemos permitido que trabajadores temporarios tengan la misma cobertura de salud que un fijo. Hemos logrado en Caba que más gente elija la educación pública que la privada. Pueden decir de nosotros un montón de cosas, pero nuestra decisión es tener un Estado al servicio de la gente, no al servicio de un partido político. Esa es la diferencia grande. En la provincia de Buenos Aires, durante demasiado tiempo el peronismo gobernó y fue transformando al estado en una extensión del partido, olvidándose de la gente. Haber recuperado desde la administración pública la concesión de las rutas 2 y 11, porque los privados no estaban administrándolas bien, es justamente lo contrario. Los que reclaman un Estado más presente, siguieron con una concesión que no cumplía con sus obligaciones. Nosotros las hemos recuperado y vamos a realizar muchas obras. Podrán decir lo que quieran, pero estamos construyendo un Estado más presente, no uno partidario. Ese es el camino de la gobernadora.

- ¿De ese tipo de medidas podría surgir la imagen positiva que tiene cierta gente de Vidal?

Probablemente, además de que hace bien sentirse gobernado por una persona normal, una persona a la que le dejarías tus hijos una noche para que los cuide, o las llaves de tu casa o les prestarías tu auto. No son muchas los políticos a los que les darías esa posibilidad. Y María Eugenia es eso. Nos hace sentir a todos como uno más y eso es un aire fresco en la político inmenso. Creo que Mauricio aporta lo mismo, pero ella tiene esa frescura y ese tono de mujer que le da fortaleza pero también sensibilidad para construir un puente excepcional con la gente.

- ¿Qué hay del futuro de Jorge Macri más allá de Vicente López?

Un futuro en equipo, trabajando donde convenga. Falta mucho para la elección. Si a Mauricio y a María Eugenia les sirve que yo tenga otro tol, lo voy a cumplir. Y sino trabajaré desde donde estoy, ser intendente es maravilloso y me apasiona. Te permite conocer como le cambias a la vida a la gente todos los días. No tengo apuro en abandonar eso.