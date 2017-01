La Provincia entregó kits de alcoholemia y Arroyo afirmó que habrá “un ritmo alucinante” de controles

Joaquín De la Torre anda de gira por territorio bonaerense desde hace varios días y durante este viernes, luego de presentarse por la mañana en el distrito de Mar Chiquita, el ministro de gobierno de Vidal llegó hasta el macrocentro de Mar del Plata para reunirse con el intendente Carlos Arroyo. En un encuentro celebrado en el Torreón del Monje, firmaron un convenio de seguridad vial por el cual la comuna de General Pueyrredon recibió nuevo equipamiento para los controles de alcoholemia.

“Tomamos la decisión de cuidar la vida de los pibes y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Y este tipo de acuerdo tiene que ver con un fin de prevención, no recaudatorio”, aclaró de movida el funcionario provincial. “Intentamos con esto cuidar la vida de aquellos que caminan, que están parados, que conducen de buena manera pero también queremos cuidar la vida de aquellos que no lo hacen responsablemente, no hay distinción en esto, tenemos la obligación de cuidar a todos”, sostuvo De la Torre.

De inmediato, el ministro aclaró: “Por supuesto que al mismo tiempo que la prevención, tenemos que ser duros con aquellos que no respetan las reglas. Por eso estamos recorriendo la Provincia para entregar estos kits de alcoholemia, para facilitar a los municipios a que puedan realizar sus tareas de prevención”, describió.

A continuación tomó la palabra el jefe comunal, que tras agradecer a la gestión de Vidal por la ayuda brindada, señaló: “Estamos involucrados en una intensísima campaña de seguridad vial, dentro de un tema que no es fácil de resolver y al que se le ha dado por primera vez la importancia que debe tener. Ustedes son conscientes y testigos de los graves hechos que se suceden, afortunadamente en General Pueyrredon tenemos una gran repartición que es el Departamento de Tránsito, tenemos una excelente gente en Transporte. Y esta contribución ahora nos facilita muchísimo las cosas”, afirmó.

Consultado por los detalles de los operativos a realizar a partir de la llegada de estos nuevos elementos, Arroyo se despachó con una frase particular: “El ritmo de trabajo será alucinante, lo defino con esa sola palabra. Van a ser realizados de acuerdo a las conveniencias y criterios del Jefe de Tránsito. Habrá controles móviles, momentáneos y transitorios en distintos puntos de la ciudad y otros fijos. Y hay un punto fundamental a resaltar: acá se hacen controles nocturnos y también diurnos, porque la gente que conduce con más alcohol en sangre que lo permitido, lo hace también a las 11 de la mañana o a las 14 horas”, concluyó el intendente.