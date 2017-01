Robó una panadería y fue grabado por las cámaras de seguridad

foto

video

Cansados de que les roben, los dueños de una panadería ubicada en 9 de Julio al 5600 decidieron difundir un video en el que se cómo un joven amenaza con un arma a una empleada y se lleva dinero en efectivo a plena luz del día.

El hecho ocurrió a las 16.30 de este jueves en una de las sucursales que tiene la panadería Bogaty sobre la calle 9 de Julio.

"La pasé muy mal, me apuntó con el arma y me pedía plata", aseguró a 0223 Fiorella, la única empleada que se encontraba en el lugar. "También me exigía mis pertenencias pero le dije que no tenía nada y se fue", agregó.

Según lo que relató Ezequiel, el dueño del comercio, es la novena vez que les roban en un año en ese local de 9 de Julio al 5600. Radicó una denuncia en la comisaría 4ta. "Estamos podridos, ya no sabemos qué hacer", señaló.