Se pone en marcha el Abierto "Ciudad de Mar del Plata"

El Torneo Abierto “Ciudad de Mar del Plata” marcará este fin de semana uno de los puntos altos de la temporada de verano, en instalaciones del Mar del Plata Polo Club. Nada menos que once equipos participarán en este tradicional certamen que tendrá su inicio este viernes, con partidos correspondientes a la Liga de alto hándicap, a partir de las 16.

Se disputarán tres competencias: De alto hándicap (para equipos de 6 a 12 goles), de mediano hándicap (para equipos de 2 a 6) y de bajo hándicap (para equipos de 0 a 2). Este viernes sólo habrá partidos correspondientes a la categoría principal, en la cual los representantes locales intentarán superar a dos poderosos equipos visitantes: La Alegría Balcarce y Quiroga Medios, de Cañuelas, liderado por Federico Tevez, acostumbrado a brindar grandes espectáculos cada vez que llega a Mar del Plata. La entrada para presenciar todos los partidos es libre y gratuita en el predio situado en Parque Camet. La Liga de 6 a 12 será protagonizada por cuatro equipos, que jugarán un cuadrangular todos contra todos; en 2 a 6 también serán cuatro equipos pero el formato será de semifinales y final; y en 0 a 2,

los tres equipos inscriptos desarrollarán un triangular. La programación completa es la siguiente:

Viernes 27: a las 16, Mar del Plata vs. Quiroga Medios; a las 17, Aguará Guazú vs. La Alegría Balcarce (ambos de alto hándicap).

Sábado 28: a las 11, Premedic vs. El Mojón/Antares; a las 12, Yel Informática vs. El Relincho (ambos de mediano hándicap); a las 14, primera jornada del triangular entre Mar del Plata, Equestria y La Piedra (bajo hándicap); a las 16, Quiroga Medios vs. La Alegría Balcarce; a las 17, Mar del Plata vs. Aguará Guazú (alto hándicap).

Domingo 29: a las 11, perdedores del sábado por el tercer puesto; a las 12, ganadores del sábado por el primer puesto (mediano hándicap); a las 14, segunda jornada del triangular entre Mar del Plata, Equestria y La Piedra (bajo hándicap); a las 16, Aguará Guazú vs. Quiroga Medios; a las 17, Mar del Plata vs. La Alegría Balcarce (alto hándicap).