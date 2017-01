Alvarado y Banfield sumaron minutos

Aprovechando que el Torneo Federal A no comienza como estaba estipulado este fin de semana y sin fecha cierta de reanudación, Alvarado realizó un nuevo encuentro amistoso y se midió frente a Banfield, el representante marplatense en el Federal C. Allí, Gustavo Noto dispuso dos equipos con jugadores intercalados, respecto a los que venía parando, en cada uno de los 45' que se disputaron y en ambos se impuso por 3 a 0, con buenos funcionamientos ofensivos y sin mayores sobresaltos en el fondo.

Más allá del mal humor que genera la incertidumbre de no saber cuándo arrrancará la competencia oficial, tener algunos días más de trabajo no le vienen nada mal a Noto y su cuerpo técnico, teniendo en cuenta que hace menos de un mes que se hicieron cargo del plantel. Entonces, todo los ejercicios de la semana se intentan plasmar en los partidos de prueba que se arman no pensando en los resultados, sino en el funcionamiento del equipo.

Y, antes con rivales de categorías superiores, y ahora con un conjunto bien armado y que tuvo varias ausencias del Federal C, otra vez dejó conforme el rendimiento de Alvarado. Sin "titulares" ni "suplentes", con todos mexclados, en ambos encuentros hizo valer la superioridad, ratificó esa característica de presionar bien arriba y jugar al error del rival. De esa manera, golpeó en el primero de los tiempos. Tras algunas situaciones, mayormente generadas por Compagnucci y Verón por las bandas, una buena presión de "Cuyi" le permitió a Braian Uribe encontrar la pelota suelta, usar su olfato goleador y empujar para el 1 a 0.

Casi un calco del anterior, minutos más tarde volvió a apretar sobre la salida de Banfield, la recuperó Uribe, cedió para Escott y el exUnión de Sunchales sólo tuvo que empujar para estirar la cuenta. Cada vez que el "taladro" intentó llegar a fondo, se encontró con la solidez defensiva, en ningún momento pudo ver cara a cara a Barucco y en las dos ocasiones más concretas, Martínez primero y Ramiro Jorge después, cruzaron providencialmente para sacar al córner. Antes del cierre, en una buena jugada colectiva, la jugada arrancó por la derecha y la terminó Verón por izquierda, haciendo la diagonal y apareciendo para anticipar al defensor y empujar para el 3 a 0 definitivo.

La cuestión no cambió demasiado en el segundo tiempo. Noto cambió los once y David Mariscal movió el banco, pero llegó con un plantel corto, con algunos jugadores con molestias y sin nada que arriesgar a una semana del inicio del Federal C. Dos goles increíbles que erró Wilson Albarracín en el comienzo del amistoso, mostraron nuevamente la supremacía del local, que alcanzó la apertura del marcador con una buena incursión de Fassino que asistió a Nicolás Mollo para que sellara el 1 a 0.

El mediocampo del "torito" ganó la batalla en ese sector y a partir de ahí empezó a jugar. La defensa no dio lugar a sorpresas y Jonathan La Rosa mstró oportunismo y técnica para estirar la ventaja. Un rebote fuera del área le quedó en la pierna derecha, la paró, la acomodó y con mucha categoría remató por encima de los defensores y el arquero que volvía desesperado pero nada pudo hacer. En el final, uno de los puntos más alto, Nicolás Fassino, volvió a sorprender pasando líneas, apareciendo como delantero, metiéndose al área y definiendo al primer palo para el 3-0 final.

A los dos le sirvió el amistoso. A Alvarado para seguir sumando rodaje, minutos de fútbol e incorporar en juego los conceptos que pregona Noto. A Banfield para medirse con un equipo de dos categorías superiores, con otro ritmo, cuando sólo le quedan 8 días para el comienzo de la competencia oficial.