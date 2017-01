Denuncian robos reiterado en comercios de Catamarca entre Luro y San Martín

Los comerciantes de la zona de Catamarca entre Luro y San Martín están cansados de los robos reiterados. Este viernes por la noche fue la cuarta vez que un grupo de malvivientes ingresó a la librería Gnosis llevándose toda la recaudación de la caja y luego se dirigió a otros negocios cercanos para continuar con los asaltos.

"Ayer se llevaron un monto chico, pero también ingresaron a comercios vecinos", contó con mucha bronca Marcelo, dueño del local que se dedica a la venta de libros. Esa misma noche el bazar ubicado más próximo a la avenida, un óptica lindera y una casa de artículos varios sufrieron robos.

Hace alrededor de 15 días atrás, "también habían entrado en el Rossi Rossi de la esquina".

"La zona no está liberada, está mal cuidada", afirmó el comerciante en comunicación con 0223 y sostuvo que "el problema no es la Policía, sino la Justicia que no mete preso a los que tiene que meter".

Según Marcelo los delincuentes "son siempre los mismos porque tienen el mismo modus operandi: se trepan por una terraza, se pasan al patio nuestro y de ahí se van dirigiendo a todos los locales".