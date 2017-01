Ganó San Lorenzo, festejó Boca

En un partido que arrancó interesante y fue perdiendo ritmo con el correr de los minutos hasta terminar en un aburrido segundo tiempo, San Lorenzo aprovechó una de las pocas que tuvo y le ganó a San Lorenzo por 1 a 0 con gol de Ávila. De todas formas, al que más le sirvió este resultado fue a Boca, que aún sin jugar, por diferencia de gol, se terminó quedando con la Copa de Oro.

Es raro decir que el que mejor arrancó fue Estudiantes, pero que a los 10' perdía 1 a 0. Y a los 11' ni siquiera merecía estar empatando, sino que hubiera estado bien que esté arriba en el marcador. Pero el fútbol se gana con goles y San Lorenzo aprovechó la única ocasión en el arranque, con un gran remate desde lejos de Ávila que sorprendió a Andujar que estaba mal parado y se le metió contra el caño derecho. Antes y después, manejaba el ritmo y el juego el "pincha". Desde los pies de Verón y el desequilibrio de Matías Ahumada que llegó con peligro en un par de oportunidades aunque no las pudo terminar bien. Enseguida del gol "santo", lo tuvo de nuevo el equipo de Vivas, con un córner de Verón, el cabezazo de Aguirregaray que se estrelló en el travesaño y el rebote que le quedó en la cabeza a Quintana, pero no pudo elegir un palo, le salió al medio del arco y probó los notables reflejos de Torrico.

Al igual que contra Boca, promediando la etapa empezó a crecer San Lorenzo, equilibró la batalla del mediocampo con Ortigoza y Mussis, empezó a buscar a Cerutti por la derecha y ya no sufrió sobresaltos. Para colmo que Estudiantes ya no lograba manejar la pelota, a los 30' perdió a su capitán Juan Sebastian Verón que sufrió una molestia en una jugada por derecha y solo salió de la cancha, pasó caminando por atrás del arco y fue directo al banco de suplentes. Otro dolor de cabeza que pudo ser peor para el "Pincha", si Andujar no respondía de gran manera con el pie ante un cabezazo de Nicolás Blandi que tenía destino de gol. El partido se hizo más de ida y vuelta, Bailone remató desviado de un lado y Ávila no pudo terminar de manera efectiva un gran contra ataque "cuervo" que había encabezado Merlini.

Se enfriaron mucho los jugadores en el vestuario, los cambios tampoco le cambiaron la cara a Estudiantes y el arranque del complemento fue aburridísimo. Sin situaciones de gol, salvo alguna pelota parada que pudo aprovechar el "pincha" y generó algún sobresalto, no pasaba nada. Luchaban más de lo que jugaban y ni la gente se terminaba de contagiar. Lo único que levantaba las tribunas, era alguna barrida o pierna fuerte que empezó a calentar el trámite.

Los minutos pasaban y ninguno de los dos aceleraba a fondo. El equipo de Vivas no tenía claridad para llegar al arco de Torrico y dependía de algún córner o tiro libre para ir con toda la artillería aérea, mientras que los de Aguirre estaban cómodos con el resultado y no iban por el segundo tanto que les dé la chance de definir al menos en sorteo el título con Boca. Encima, Nicolás Blandi se fue expulsado por hablar y bajaron más las pretensiones del "ciclón", pese al ingreso de Bergessio.

El partido se fue diluyendo, perdió interés y salvo un mano a mano que "Lavandina" no pudo definir bien y tapó Andujar, no pasó más nada. Todo a pedir de Boca el tramo final del partido, porque San Lorenzo no estiró la ventaja, Estudiantes puso la cabeza más en pensar en el futuro que en el partido y se cerró con el 1 a 0 que, al final, terminó siendo justo para el "ciclón" y le dio el título a los de Barros Schellotto, el que mejor juego mostró de los tres en la Copa de Oro, que lo miraron desde el hotel donde aguardan el Superclásico frente a River.