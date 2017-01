El horno no está para Massas, y un día alguien se avivó y pelea por un balneario

La Massa, al rojo vivo

Desde hace varias semanas, por no decir meses, que la interna del Frente Renovador en Mar del Plata viene al rojo vivo. Pero en la última semana estalló por el aire, a punto tal que hoy se inventó un lanzamiento solo para anunciar que Lucas Fiorini fue despojado de la presidencia del bloque de concejales del massismo y que su representatividad como edil del Frente Renovador estaba “suspendida”.

Todo explotó en el superjueves en el Concejo Deliberante. Fiorini estableció acuerdos con el oficialismo para permitir que se apruebe el aumento de boleto de colectivo, la prórroga de la emergencia económica y las ordenanzas fiscal e impositiva.

No es la primera vez que Fiorini traba esos acuerdos con el oficialismo: ya lo había hecho durante la gestión de Gustavo Pulti, cuando permitió la aprobación de la Policía Local. Pero esta vez lo hizo de espaldas a Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. “Mátenlo, despéguense, es un traidor”, habría escrito el exintendente de Tigre a varios celulares de hombres del massismo en la ciudad a lo largo de un jueves caliente.

Algunos de ellos recordaron que ya le habían advertido que Fiorini y su grupo no eran de fiar.

Del lado del excandidato a intendente cuentan que desde hace tiempo se sienten destratados por el líder del Frente Renovador. “Pusimos el cuerpo y la cara cuando nadie quería. Y Sergio jamás tira un guiño. Le abre el juego a todos”, dicen.

Pero también se suma la estrecha relación que Fiorini, Carrancio y compañía tienen con Joaquín De la Torre, exintendente de San Miguel, exarmador del Frente Renovador, y actual hombre de Vidal en los municipios. “Ellos responden a De la Torre y van a hacer lo que él les diga”, confían desde el massismo.

Los anuncios de este martes encontraron a Fiorini de descanso en La Pampa junto a su madre, con quien pasó fin de año. Desde su entorno aseguraron que por ahora no va a hablar sobre la relación. “Él está tranquilo, sabe cómo actuó y tampoco lo hace sentir mal que sea Camaño la que hable de la vieja política. De hecho, muchos en el Frente Renovador lo apoyaron”, dijeron. Parece difícil que Fiorini y Carrancio continúen en el massismo después de esto, pero tampoco parece fácil la salida. “Una cosa es que vos te vayas porque no te sentís contenido y otra que te echen por traidor”, reflexionó un viejo conocedor de la política.

Más vale tarde que nunca

Un día alguien de la actual gestión municipal se golpeó la cabeza y se dio cuenta que hace más de un año, incluso desde el gobierno de Pulti, las empresas constructoras toman la vía pública como suya, no solo en la desprolija y sucia carga y descarga de materiales.

El colmo llegó con la instalación de oficinas móviles del tipo contenedores, con aire acondicionado, teléfono, coqueto mobiliario y como si esto fuera poco le adicionaron decks de madera con plantas y vallas eliminando más espacio público aún.

Improvisados salones de venta de edificios en pozo, que en este momento en la ciudad superan la docena y no está muy claro cuál es el canon o la “contraprestación” que recibe la Comuna por estos peligrosos contenedores, en muchos casos muy mal señalizados y sin protecciones generando riesgo a vehículos y peatones.

Es cierto que el municipio no da el ejemplo permitiendo el enorme e inseñalizado contenedor donde se guarda el armado de la Feria Verde en la cada vez más degradada Plaza Rocha, pero como diría un histórico dirigente de nuestra ciudad: “Un mal no justifica otro mal”.

El 26 de diciembre a 50 metros de Plaza Rocha y del histórico Comité Radical en la cuadra del 3800 de calle San Martín, el área de tránsito municipal secuestró las pasarelas de madera de la empresa “Urbanística Sustentable” Tarde, parcial pues todavía sigue gran parte de la obstrucción pero es una muy buena noticia. ¿Será el principio del orden que imaginó el votante de Arroyo?

Disputa por el balneario 5 de La Perla

A través de la reciente resolución Nº 375, la titular del Emtur, Gabriela Magnoler, rechazó las ofertas presentadas por las firmas Playa Soleada La Perla SA, MDQ 12 meses y Sergio Domínguez en el marco de la licitación de la Unidad Turística Fiscal 5 del Complejo La Perla.

En ese contexto, el Ejecutivo local dispuso la realizar un segundo llamado a licitación pública para otorgar en concesión el uso y explotación del mencionado balneario. El acto de apertura de ofertas será el próximo 21 de marzo.

Antes que finalizar el pasado año, el gobierno de Arroyo decidió otorgar un permiso precario de uso y explotación del balneario Nº 5 de La Perla a Carlos Domínguez hasta el 30 de abril de 2017.

Por otra parte, el Emtur le otorgó un permiso precario de uso y explotación de la Unidad Turístico Fiscal denominada Punta Cantera I en la zona sur al exDirector de Eventos Deportivos de Torneos y Competencias, Albino Valentini, hasta el 30 de abril de 2017.

Contradicción

El gobierno municipal elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para autorizar a la empresa Avios Group SRL para que utilice el Skatepark, situado frente a la Playa Bristol, con el objetivo de llevar adelante un evento auspiciado por la firma Nike el próximo 14 de enero.

Pese a que el evento está sponsoreado por la firma Nike, el intendente Arroyo solicitó que “exima a la organizadora del pago de los derechos por publicidad y propaganda por la actividad autorizada”. Ante esto, desde la oposición afirmaron que “este beneficio fiscal se contrapone con la crisis económica que atraviesa el municipio”.

¿Y Blanco?

El concejal Juan Aicega decidió presentar en sociedad su agrupación Gestión 2020. El único edil puro del Pro en la ciudad preside este grupo en el cual hay varios integrantes del gabinete de Carlos Arroyo: Silvana Rojas (Cultura), Ricardo De Rosa (Producción) y Guillermo Volponi (Emder).

Además, hay otros dirigentes como el subsecretario de Actividades Portuarias de la Provincia, Marcelo Lobbosco; el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Martín Merlini; el titular del Parque Industrial Savio, Ignacio Mesa.

Por su parte, el secretario de Salud de la Comuna, Gustavo Blanco, optó por no participar del espacio que encabeza Aicega. “Soy un hombre que vengo de la raíz pura del Pro pero no quiero que la política me distraiga de mi función en el gabinete comunal. No quiero que se me pase nada que tenga con ver con el cuidado de la salud de los marplatenses y turistas”, aclaró el funcionario de Arroyo.

En ese contexto, el dirigente del Pro, Emiliano Giri, que está buscando retornar a la senda política se metió en la discusión y elogió la decisión de Blanco. “Rescato mucho su gesto. En un principio, lo quisieron meter en esta cosa de la política, lo empujaron. Sin embargo, Blanco entendió que su función es ser un gran secretario de Salud. Se está dedicando a gestionar para transformar la salud de Mar del Plata. Está anunciando nuevas ambulancias, e importantes obras en salas de salud y el hospital Interzonal”, afirmó el extitular de Emtur, quien remarcó: “Si se gestiona bien, la sociedad te vislumbra como un dirigente político”.

Grandes superficies: piden una Audiencia Pública

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción le solicitó al Concejo Deliberante que lleve adelante una Audiencia Pública sobre la temática de las grandes superficies comerciales ante los potenciales arribos a la ciudad y los “efectos que ellas plantearían en principio al comercio local y empleo”, para luego consolidarse “oligopólicamente entre pocas cadenas el efecto perjudicial sobre la competencia y el derecho del consumidor y su poder adquisitivo”.

“Esta es una situación que excede a la instalación de una firma o marca especifica y sobre la que la ciudad y principalmente sus representantes, deberían conocer en profundidad a los fines de resguardar los intereses de la ciudad y sus residentes”, indicó la entidad que encabeza Raú Lamacchia.

Alarmante deuda

La Comuna efectuó una tarea de relevamiento de las tasas por derechos por Publicidad y Propaganda e intimó a más de 1.600 marcas, tanto locales, nacionales e internacionales.

Con las intimaciones llevadas adelante en el período 2006/2011, se determinó una suma no declarada por concepto de Publicidad y Propaganda de 92 millones de pesos y, sumado a esto, unos 30 millones de pesos en intereses.

Entre otras, la empresa Nikro SA mantiene una abultada deuda con el municipio en concepto de derechos de Publicidad y Propaganda. Se trata de 707.284,16 pesos. En los últimos días, el gobierno de Arroyo intimó a la firma comercial de sistema de alarmas para que abone dicho monto.

Bomberos buscan recaudar

Mediante una nota presentada en el Concejo Deliberante, los Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres solicitaron autorización para realizar la venta de bonos de contribución, artículos de merchandaising como calcos y casquitos en la vía pública con el fin de recaudar fondos para afrontar los “enormes gastos” que ocasionan los servicios de verano en especial incendios y auxilio de personas.

“Esta iniciativa surge después de haber afrontado prematuramente el primer gran incendio forestal que arrasó con más de 200 hectáreas hace apenas unos días”, explicaron los bomberos.

Marplatense for export

El exlegislador provincial por la Coalición Cívica, abogado y destacado docente especialista en Derecho Internacional Armando Abruza realizó una corta e incendiaria exposición en la Comisión de Relaciones Exteriores.

En presencia del vicecanciller Pedro Raúl Villagra Delgado, el exdiputado señaló que “lo que es muy peligroso señor Vicecanciller y usted lo debe saber muy bien porque fue durante muchos años embajador en Australia es la cooperación bilateral en las aguas adyacentes en las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur fuera del esquema bilateral, puede afectar la posición Argentina desde 1980 que nos favoreció a través de la declaración del Presidente de la Conferencia de Camberra, por favor en ese sentido sugiero además al Parlamento de la Nación que derogue la Ley aprobatoria del acuerdo de Nueva York”. Y agregó para cerrar ante el murmullo y la incomodidad que provocan las verdades más crudas: “Lamentablemente nuestro código penal no tiene una figura que condene al Perduellio como la república Romana”.

El perduellio es un equivalente a la alta traición a la Patria. Las declaraciones de Abruza le habrían costado un gran enojo de su amiga Elisa Carrió. Es que en tren de cocinar algún funcionario, Lilita prefiere ser quien prepare el fuego.