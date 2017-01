Frank Underwood y el tarifazo de Osse

El presupuesto 2017 de Osse prevé un aumento de tasas del 70%. Por supuesto que lo más fácil de advertir es que se trata de un incremento excesivo, aun en el contexto inflacionario de los últimos meses.

Primer pregunta: ¿No le parece raro que en un año electoral, el intendente proponga un tarifazo semejante en un servicio municipal básico, como el de agua y cloacas?

Pero no es desde ese enfoque que me gustaría analizar el dato. Lo interesante para mi gusto, es mirar por detrás de los números y porcentajes, para poder ver la otra cara. La de la política. Más específicamente la de las “especulaciones políticas”.

Les cuento mi hipótesis: El titular de Osse el Ing. Mario Dell Olio, un viejo lobo de la política local, calculador e inteligente como pocos, debe ser seguro seguidor de la serie “House of Cards”. Y como a todos los seguidores de la serie, lo debe fascinar su personaje principal: Frank Underwood.

El habilidoso Frank, tiene 2 “virtudes” para la política: es capaz de convencer a sus superiores de hacer algo que no les conviene y no quedar él involucrado, lo que le permite subir un escaloncito más en su ambición personal… cuando el otro cae en desgracia. Y su segunda habilidad es juntar votos en el Parlamento: esa es su especialidad, la que le permite llegar a lo más alto del poder. (Me refiero a Underwood, no al Ingeniero, ¿eh?)

Segunda pregunta: ¿Y qué tiene que ver esta serie famosa con el tarifazo?

Dell Olio sabe que hasta un 40% de aumento se puede bancar porque esa ha sido la inflación del 2016. ¿Y por qué pedir un 70%?. Según sus propias palabras “porque las tarifas sufren un marcado atraso respecto de las del resto del país y los costos de la energía…. Y hay que defender el equilibrio financiero de la empresa pública, bla, bla, bla…“

Lo que no dice es que si hay atraso tarifario es porque en el 2015, año electoral anterior, acordó con el exintendente Pulti no promover un aumento de tasas que pudiera hacerle pagar costo político al candidato kirchnerista, (el propio Pulti). Y como si fuera poco, aportar 25 millones para arreglar escuelas, lo que sonaba muy apropiado en tiempos de campaña, recorriendo escuelas y besando niños.

A mediados del 2014 el balance de Osse tenía 162 millones de saldo a favor, y dos años después en Julio de 2016, quedaban 83…aún cuando les recursos aumentaron de 600 a 1.174 millones. “La gastamos para ver si podíamos sostener a Gustavo”, podría ser un comentario en voz baja en los pasillos de French 6737. “¿Me siguen?”, diría Lilita. Con 574 millones más igualmente el saldo a favor bajó a la mitad. Y ahora se acuerdan de la “salud financiera” de la empresa.

Tampoco se opuso en el 2013 a incorporar la Tasa Girsu (destinada a pagar la operación del relleno sanitario) en las boletas de Osse. Pero ahora plantea que a partir de julio del 2017, esa tasa la van a incorporar a la boleta del municipal…así Dell Olio puede meter su 30% restante sin que los vecinos lo adviertan en la factura de Osse. ¿Se entiende, no?

Hablemos de política: Como Underwood, el ingeniero es incapaz de retroceder en sus aspiraciones políticas. La “peronización” de Cambiemos, su lucimiento en la única dependencia municipal que funciona relativamente bien y ejecuta obras, la aparición de funcionarios de primer nivel provincial como Joaquín de la Torre y su expectativa de sumar peronistas al armado de la gtobernadora Vidal y la ausencia de dirigentes puros del Pro con algún grado de exposición y conocimiento público, le abren un panorama inmejorable para posicionarse como un nuevo referente local, ser candidato a algo y quedar en carrera para el 2019.

Para bancar eso hay que tener plata, como todo el mundo sabe.

Si volvemos para atrás en la hipótesis, veremos que el tarifazo de Osse (promovido por Dell Olio, pero avalado por Arroyo), le pega en la cabeza al intendente en julio, (a pocos meses de las elecciones), mientras que Don Mario junta morlacos para poder seguir luciéndose como el gran gestor, transfiriendo el costo del tarifazo a su jefe. (“Cambio 30% de aumento por Girsu”, podrían vocear los operadores financieros)

Tercer pregunta: ¿Qué ámbito del municipio cree Ud. que está más necesitada de recursos, Osse o la propia municipalidad?

Cuarta pregunta: ¿A quién complicará más en julio un aumento de tasas y su consiguiente riesgo de que caiga la cobrabilidad, a Osse o al municipio?

Quinta pregunta: ¿Quién sale ganador, ejecutando obras y luciendo solidez financiera con esta jugada. Dell Olio o Arroyo?

Habrá que ver cómo votan los bloques opositores el presupuesto de Osse y su tarifazo. Si se repite la foto de hace unos días cuando toda la oposición (FpV, Acción Marplatense y Frente Renovador) contra los votos negativos solitarios de la UCR, votaron a favor de la continuidad del Ingeniero (¿Habrá mandado Frank un mensaje diciendo “te felicito Mario, has juntados más votos de los que necesitabas”), la cosa se pondrá complicada para el intendente.

Y dará para todo tipo de especulaciones, algunas de las que me guardo para una “segunda temporada” de esta saga.

"Los amigos son los peores enemigos". Frank Underwood.