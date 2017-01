Reclamo a Ioma por demorar 75 días una medicina para una paciente oncológica

Analía de Mattia es paciente oncológica desde 1998. A lo largo de los años su enfermedad avanzó, hizo metástasis en huesos, pulmones y médula. Logró cumplir con todos sus tratamientos y seguir adelante: mastectomía, quimios y hormonoterapias. Sin embargo, cuando se jubiló y debió pasar su atención médica a Ioma, todo se complicó.

La mujer interrumpió el tratamiento con la medicación que estaba tomando con su otra obra social y el 17 de octubre pasado inició el trámite ante la entidad estatal. Un mes y medio después, según contó de Mattia en diálogo con 0223, el remedio fue aprobado.

La noticia no terminó por efectivizarse y la familia de Analía decidió elevar una petición por la plataforma digital Change.org, en el que solicita públicamente el acceso al medicamento Marca Ibrance, droga Palbociclib, del importador Pfizer.

Justamente, en contacto con este medio, voceros de Ioma confirmaron que el remedio estará disponible “esta misma semana” en Mar del Plata y advirtieron que la demora se debió a que el producto debía ser traído del exterior. Al respecto del tipo de medicamento, la institución reconoció además algo particular: “Nunca suele aprobarse su entrega”.

“Hace dos meses que no lo tomó. Hasta que no lo vea no lo creo”, expresó de Mattia, luego de hablar con las autoridades de Ioma e informarse de que “a más tardar el lunes próximo, alguna farmacia me contactará para ir a retirarlo”.