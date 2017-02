En un mes, Defensa del Consumidor recibió más reclamos que en todo el verano pasado

En tan sólo un mes, la dirección de Defensa al Consumidor recibió más denuncias que durante todo el verano pasado. Hubo 13 reclamos formalmente ingresados, de los cuales 8 fueron resueltos a favor de los usuarios y 5 están en etapa conciliación.

La información fue brindada por Verónica Tambascia, titular del área de Defensa al Consumidor en Mar del Plata. La funcionaria dijo que la oficina que funciona en la Rambla generó un mayor acercamiento con los turistas e incrementó el número de reclamos.

"Hubo reclamos típicos como incumplimientos por parte de los hoteles y publicidades que no se cumplen", señaló la funcionaria y dijo que también hubo reportes de inconvenientes con compras de electrodomésticos y "hasta un gasista que no cumplió con su servicio".

Tambascia informó cómo es la postura de Defensa al Consumidor en relación a los "escraches" que los turistas realizan en las redes sociales por precios comidas en restaurantes: "No tenemos precios máximos por lo que no podríamos tomar la denuncia, pero sí podemos hacer controles a través del área de Lealtad Comercial en cuanto a lo que es exhibición de precios para que el consumidor, antes de entrar al comercio, sepa cuánto le va a salir el producto o el servicio y pueda elegir si ingresa o no; tal como está previsto legalmente".

Por último, Tambascia dijo que este año hubo varios reclamos de gente que contrata alojamiento a través de Internet y cuando llega a Mar del Plata descubre que el inmuebles no existe. "Si bien intervenimos, también giramos una copia de la denuncia a la fiscalía porque entendemos que hay un presunto delito de estafa", explicó la titular de Defensa del Consumidor y agregó: "Tuvimos dos casos de este tipo: el primero lo remitimos a la fiscalía; el otro pudimos solucionarlo porque llamamos desde acá y reubicaron a la gente".