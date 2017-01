Hacían topless y la policía las obligó a taparse: “No es criminal andar en tetas”

foto

Un domingo especial se vivió en Necochea con tres mujeres que decidieron hacer topless en una playa ubicada a un kilómetro del centro de la ciudad y generaron un importante revuelo con la policía, que se acercó en gran número para obligar a las chicas a taparse.

Cuando las jóvenes decidieron dejar sus senos al aire libre, alguien llamó a las fuerzas de seguridad, que intervinieron para convencer a las protagonistas de la aparente necesidad de tener que cubrirse. Aunque algunos pocos turistas también les exigían que se tapen, según describió el portal de noticias local Diario 4V, la mayoría de la gente presente en el lugar apoyó a las chicas.

Más allá de lo desmedido del operativo, que reunió a 20 efectivos, la discusión entre la policía y las chicas dejó varias frases y posturas claras de un lado y otro. "Si hay una chica en colaless no le van a ir a decir 'pónganse un pantalón porque está exhibiendo el trasero", tiró de movida una de las mujeres. "Por ahí la sociedad no está avanzada", reconoció un policía. "Yo voy a venir todos los días en tetas, como vine toda mi vida", los desafió otra. "Es obvio que nos van a llamar para que vengamos acá a sacarlas", insistió uno de los agentes.

El ida y vuelta no quedó ahí: "No es criminal andar en tetas. ¿A quién mata? ¿A quién roba? No me digan que es cultural, definime cultura", sentenció una muchacha y remató: "No pueden responder a cualquier reclamo de la gente", remató.

"La cultura es machista, es así", admitió el policía. "¿Por qué no le decís a un señor que tiene tetas que se ponga una bikini?", siguieron las mujeres. "Es una contravención", especificó el policía. "No es exhibicionismo. No queremos mostrar las tetas para que vengan a mirar", replicó otra de las chicas.

Las jóvenes terminaron por cubrirse y al rato se fueron con la promesa de volver y hacer topless.