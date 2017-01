La Subsecretaría de Turismo deslinda responsabilidades por un polémico afiche

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, aclaró a través de un comunicado, que el aviso en el cual puede verse a un surfista con su tabla en la playa con el mensaje: “Costa Atlántica: un lugar para visitar si querés ir a la playa, pero no a descansar”; “nunca fue parte de ninguna campaña llevada adelante por esta Subsecretaria, ni por el Ministerio de Turismo de la Nación”.



En tal sentido, señalaron que el mismo “era un boceto, entre muchos otros, para una extensa campaña de promoción coordinada por el Mintur, la cual aún no se inició y tampoco contemplará dicho mensaje, dado que fue descartada la utilización del mismo hace varios días”.



A su vez, se informa que la difusión del mismo, “al tratarse de un boceto descartado, no se originó institucionalmente por las áreas de Turismo de Nación y Provincia, y se desconoce como él mismo adquirió conocimiento público”.