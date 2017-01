Peñarol retomó la actividad en todas sus categorías

A partir del lunes comenzaron los entrenamientos de básquet de todas las categorías, federadas y no federadas, masculinas y femeninas de cara a los torneos de 2017. Quienes participen de los mismos deberán presentar el certificado de aptitud física.

En cuanto a los horarios, los premini masculino y femenino entrenarán martes y jueves a las 19 y viernes a las 18. Los mini lo harán martes, jueves y viernes a las 18. Los Sub 13 A y B practicarán lunes, miércoles y viernes a las 18 y los Sub 15 A, B y C, los mismos días pero a las 19. Los Sub 17 A, B y C, en tanto tendrán sus entrenamientos los lunes, miércoles y viernes a las 20 mientras que los Sub 19 A y B practicarán los mismos días pero a las 21. La Primera de básquet masculino practicará los martes y jueves a las 21.

Entre las mujeres, las U14 entrenarán los martes y jueves a las 18 y los sábados a las 9; las U17 martes y jueves a las 19 y los sábados a las 10 y la Primera, martes y jueves a las 21. También habrá Escuela de Mayores y Menores, cuyos días y horarios de entrenamiento serán martes y jueves a las 20 y sábados a las 11.

Las categorías baby básquet y cebollitas comenzarán en marzo.