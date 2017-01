Presentaron el Campeonato Argentino de Moth

El 2° Campeonato Argentino de Moth (embarcaciones que se deslizan a un metro del agua), ya inició su cuenta regresiva. El viernes, desde las 12, comenzarán las regatas en forma paralela con el 1er Campeonato Argentino de Waszp en las aguas que rodean a Playa Grande y el Puerto.

La conferencia de lanzamiento de la importante actividad náutica que tendrá la ciudad, se llevó adelante en el EMTUR. Allí su presidente, Gabriela Magnoler y su vice presidente, Jorge Zanier, recibieron a las autoridades del Club Náutico Mar del Plata, organizador de las competencias y tres de los deportistas que competirán este fin de semana.

Sin duda, la presencia de Cecilia Carranza Siroli, campeona olímpica en Río 2016, junto a Santiago Lange, fue la gran atracción, pero no menos importante fue la palabra de Franco Greggi, el primer campeón de Moth o de Mássimo Contessi, timonel local que forma parte del seleccionado argentino juvenil de Vela.

La entidad tricolor estuvo representada por su presidente, el doctor Eduardo Ramirez Lijo; su vicepresidente, Juan Ignacio Grimaldi y por el arquitecto Roque Nóbile, quien representó a la Federación Argentina de Yachting (FAY).

Gabriela Magnoler, abrió la charla señalando que "Es muy importante el turismo náutico que generan todo este tipo de competencias. Estamos abocados a que la ciudad le de la cara al mar y que disfrutemos de los kilómetros de playa que tenemos, algo que no todos pueden ostentar. Desde nuestro puesto, vamos a fomentar estas regatas, así como la Semana Internacional del Yachting y el Sudamericano de Láser. Estos deportes identifican a la ciudad como pocos y además son un espectáculo gratuito para los que nos visitan".

La medallista olímpica argentina Cecilia Carranza, que llegó a la ciudad desde su Rosario natal, aclaró a la prensa presente que "Lo mío no es el Moth, en realidad yo estoy de vacaciones. Pero, me invitaron y me tenté. Considero que puedo aprender algunos secretos de esta clase, ya que proximamente el Nacra va a tener algunas variantes, como el uso de foils. No esperen que gane, ya que apenas me subí tres veces a estos barcos".

Luego, sobre su relación con la ciudad, Carranza agregó "Vengo desde que tengo ocho años. En el resto del país es muy esperada la Semana Internacional y pasé por distintas clases. Tengo los mejores recuerdos de cada una de las participaciones y creo que esta vez me voy a llevar otra gran imagen".

Finalmente, Franco Greggi y Mássimo Contessi, los especialistas de este tipo de catamaranes, explicaron las diferencias técnicas entre las clases participantes. A dúo, manifestaron " El Moth es muy liviano, apenas pesa 28 kilos y tiene materiales de última generación. El Waszp, es un barco para todos, mucho más económico, que a pesar de sus 50 kilos puede aportar la adrenalina de estar levitando en el agua. Ambos son embarcaciones que te permiten andar a unos 55 kilómetros por hora, lo cual en el mar es realmente mucho. Las dos categorías están creciendo año tras año en el país y eso es gracias a este tipo de regatas".

Expone Cecilia Carranza

El viernes, a las 19, en el Salón Vilas, del Club Náutico Mar del Plata, se realizará una charla abierta y gratuita de Cecilia Carranza Saroli, la representante argentina que supo obtener una medalla dorada.

Toda la actividad del Verano

ENERO

6-8: 1er. Campeonato Argentino de la clase Waszp y 2do. Campeonato Argentino de la clase Moth

22-25: Capacitación de la World Sailing Federation, para deportistas paralímpicos que compiten en 2.4 , embarcaciones de Vela Adaptada.

26-28: Development Simposium de la World Sailing Federation. Tras las reunions de Irlanda, Sudáfrica, Estados Unidos y Singapur, esta reunión de representantes de las Federaciones Nacionales de todo el mundo recala en Mar del Plata. Se diagraman políticas generales del Desarrollo del Deporte de Vela y todos los países tienen dos cupos.



FEBRERO

4-11: 52da. Semana Internacional del Yachting. Participación de todas las clases del deporte de vela, con unas 350 embarcaciones y más de 500 deportistas de todo el continente americano, destacándose la clase Optimist con unos 180 timomeles, muchos de los cuales tienen su “bautismo de mar” en esos días.

18-26: Campeonato Sudamericano de Laser. Tanto en Radial, Standard y 4.7, los mejores de esta parte del continente se darán cita en Mar del Plata.

25-28: 1ra Fecha de la Copa “Club Náutico Mar del Plata” para la clase Soto 33, categoría mayor del Yaching argentino que iniciará de esta forma el Circuito Nacional.

MARZO

24-26: 2da. Fecha de la Copa “Club Náutico Mar del Plata” para la clase Soto 33.