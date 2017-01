Protesta de un choripanero “ahorcado” en la Municipalidad: denuncia que le piden coima

foto

Manuel Silva Escudero tiene un puesto de choripán con el que se gana el sustento diario. Sin embargo, este jueves se instaló frente a la Municipalidad, con una horca alrededor de su cuello y denunció que un inspector municipal le pide coimas para permitirle trabajar.

Cerca de las 10 de la mañana, llegó hasta la plaza San Martín, enfrente al Palacio Comunal, y ató una soga a un árbol e hizo un nudo corredizo en forma de horca en el otro extremo que puso alrededor de su cuello.

El hombre agradeció al intendente Carlos Arroyo y al Concejo Deliberante por la ordenanza que reguló el trabajo de los choripaneros, pero denunció que un inspector lo multa cada vez que intenta trabajar. “Me pongo en Camet a media cuadra de mi casa y me multan, me pongo en la costa, pasando Constitución, y me hacen una multa”, señaló.

En ese marco, contó que fue hasta la Dirección de Inspección General a hablar con él y “me boludea”. “Estoy pidiendo trabajar. No quiero trabajar en el microcentro, sino fuera, como dice la ordenanza”, contó.

El 22 de diciembre, dijo, inició el trámite para la venta de productos cárnicos cocidos en la vía pública en un trailer. “Tengo el trailer, casi en óptimas condiciones, me faltan algunas cositas. Inspección General se encarga de recaudar las cometas, pero como yo no quiero pagar ningún soborno me mandan inspectores y me boludean. En toda la costa hay puestos de choripanes trabajando y no hacen nada”, relató.

Ante esta situación, el titular de Inspección General, Emilio Sucar Grau, dijo que está haciendo una acusación muy grave y defendió a los inspectores a quienes definió como muy honestos. "Tendrá que demostrarlo ante la Justicia", anticipó.