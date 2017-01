Paro de Luz y Fuerza: “Hace dos años que Edea no incorpora planta permanente”

El Sindicato de Luz y Fuerza concretó este viernes una movilización hasta las oficinas de la empresa Edea, en el marco de un paro de actividades en reclamo del pago de un bono de fin de año y, particularmente, de las denuncias por la política de contratación de personal que lleva adelante la compañía distribuidora de energía eléctrica.

En diálogo con 0223, José Rigane, titular del gremio, detalló que Edea “desde hace dos años no incorpora gente a planta permanente, con lo cual tenemos un mínimo de 80 a un máximo de 100 vacantes sin cubrir. El directorio de la empresa, en su lugar, ha tomado personal tercerizado, viola la ley 11.769, que refleja lo riesgoso de nuestro trabajo, en el que hay que cumplir con capacitaciones de seguridad e higiene, y pone además en riesgo no sólo al trabajador, sino también al usuario”.

Al respecto de la actitud de la compañía, el referente lucifuercista sumó: “Edea hace caso omiso, a pesar de las denuncias hechas en el organismo de contralor, no respeta estas decisiones y nos lleva a la necesidad imperiosa de manifestarnos públicamente, para que algún organismo intervenga y ponga límites a una situación que podría acarrear problemas de accidentes fatales”, insistió Rigane.

En relación al otro reclamo, referido al pago de un bono de fin de año, el Secretario General de Luz y Fuerza contó: “Nosotros solicitamos 15 mil pesos, a pagar en dos veces. La empresa ofreció solo 6.000. Una compañía que recaudó en 2015 entre 1.700 y 1.800 millones de pesos, y que en 2016 recauda 2.800 millones, no puede alegar problemas económicos y financieros, sobre todo después de que se le haya condonado deudas desde el ámbito nacional, algo que ningún usuario ha tenido suerte de vivir”, sentenció.

Consultado por la última denuncia realizada por su gremio respecto a lo acontecido luego del temporal del 31 de diciembre pasado, Rigane detalló: “Mar del Plata ya tiene varios hechos históricos de esa naturaleza. Hubo un 24 de diciembre hace unos años, ahora un 31 de diciembre, un corte que dejó a 40 barrios sin energía, a los cuales no se les pudo reponer el servicio porque falta personal. Es la comprobación de que falta mantenimiento preventivo. No todo es producto del mal tiempo, no todo es producto del viento. Esto también es una muestra de que no se hacen las inversiones necesarias. Se trabaja sobre las roturas y eso se ve en la periferia. La idea es que el corte no se note en el centro, para que no sea tapa en los medios de comunicación. Los que pagan las consecuencias son los vecinos de los barrios periféricos”.

Por último, Rigane brindó un párrafo aparte para el organismo que debe controlar a Edea, sobre el que se han hecho también muchos reclamos: “Oceba no lleva adelante su tarea, y tiene elementos suficientes para precisamente no sólo sancionar a Edea, si no también obligarla a cumplir la ley. La empresa puede incorporar tecnología, pero para eso debe discutir con la organización sindical, para ver como afecta a la planta mínima. Esa planta no puede estar convencionalizada. No puede contratar o subcontratar o buscar otros convenios colectivos que le den más ganancias. Es un servicio de mucho riesgo, no puede estar jugando como juega con la vida de los trabajadores”, concluyó.