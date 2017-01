Messi descolgó las "arañas" y rescató un empate

El teledirigido de Messi se cuelga en el ángulo derecho del pobre Asenjo, que sólo atinó a mirar. Un empate que no sirve, pero que salvó de una derrota.

Messi, siempre Messi. Desde hace un buen tiempo a esta parte, Barcelona no es lo que supo ser. Ya no arrasa en todos sus partidos, su nivel no es el que solía ser y el funcionamiento colectivo lejos está de parecerse a las mejores épocas. La gran ventaja que tiene el equipo de Luis Enrique, es que cuenta en sus filas con Lionel Messi, que con una genialidad, saca un conejo de la galera y salva puntos que parecían perdidos. Este domingo, lo hizo de nuevo, cuando se consumaba la derrota ante Villarreal en el "Madrigal", el "10" ganó una falta en el borde del área y la ejecutó con maestría, al palo del arquero Asenjo, que sólo atinó a mirarla. En la lucha por el título, el Real Madrid está cada vez más lejos, porque ganó y se escapa en lo más alto.