Soip: “Sólo trabajamos 45 minutos, no hay pescado”

El informe estadístico presentado por la Terminal de Contenedores Dos (TC2), la UTE y las dos navieras que operan en el puerto que refiere a un gran crecimiento en las exportaciones durante 2016, según el Soip, “no tuvo, en lo absoluto, un impacto positivo en los trabajadores en tierra”.

Consultada por la información difundida, la dirigente Cristina Ledesma separó los tantos: “Para nosotros, durante el año pasado, se notó mucho la falta de trabajo”.

En esa línea, la gremialista avisó: “Recién ahora estamos iniciando el trabajo en algunas empresas, pero en muchos casos nada más que por 45 minutos, no hay pescado”, sentenció.

Al respecto del anuncio de ayuda financiera realizado el año pasado por la gobernadora María Eugenia Vidal y el exministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay, Ledesma aseguró: “Nosotros no tenemos información de que se haya puesto efectivamente en marcha. Con los conflictos que tenemos, no hemos podido llegar a tener diálogo con los empresarios respecto a ese tema. Y por los comentarios que tenemos de los trabajadores, para ellos no es una ayuda que los ayude a salir de la crisis”, expresó.

“Queremos trabajar, venimos desde hace varios años en situación crítica. Estamos complicados. En esta época lo fuerte es la merluza. Si nos remontamos años atrás, en enero ya comenzábamos a trabajar bien y en febrero y marzo había movimiento. Ahora ya ni siquiera existe el volumen que había en las previas de cada Semana Santa”, afirmó.

Por último, Ledesma precisó que por estos tiempos en el Soip atraviesan “por dos grandes conflictos en los que estamos solos: el de la empresa Bermejo, con los dueños que desaparecieron en octubre y dejaron a todos los trabajadores en la calle, de nuestro gremio al menos 38; y de la empresa Funes, que ya en marzo será un año sin resolución al conflicto. Aunque hay un posible acuerdo, cuando cae el trabajo para nosotros, se hace una cadena que impacta en otras áreas, como la de los transportistas”, detalló.