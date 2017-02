Presentan un Eco-Doppler y anuncian al nuevo director del hospital municipal

Esta semana, el intendente de General Alvarado, Germán Di Cesare, el Secretario General y de Gobierno Martín Scarpignato y el Secretario de Salud, Oscar Hoyos, efectuaron la presentación del flamante Eco - Doppler adquirido por la comuna, semanas después de la adquisición de un tomógrafo.

La exposición se realizó en el salón de usos múltiples del Hospital Municipal “Dr. Marino Cassano”, donde el Jefe comunal resaltó las últimas buenas noticias para la salud pública del distrito: “Para nosotros es muy importante mejorar e incorporar tecnología para la salud por tal motivo adquirimos este nuevo Eco - Doppler , al igual que el tomógrafo”.

En esa línea, Di Cesare agregó: “Estas incorporaciones son un avance para la salud de General Alvarado y es bueno que la comunidad sepa los progresos que tenemos con la compra de equipamiento”.

“Algunos sectores están utilizando la salud como elemento de campaña política y están engañando a la gente” resaltó el jefe comunal y citó una anécdota que tuvo con una vecina: “La señora dijo que había escuchado a los concejales de la oposición decir que el tomógrafo no andaba por ser usado y que por eso había pedido turno para una tomografía en la ciudad de Mar del Plata. Le respondí que si le habían dicho eso le mintieron ya que el tomógrafo esta funcionado desde el primer día que se efectuó la presentación del mismo en la sala de diagnóstico por imágenes, donde ya se hicieron 56 tomografías” acentuó Di Cesare.

La crítica contra los ediles no oficialistas no quedó ahí: “Los concejales no tendrían que investigar esto porque ellos autorizaron la compra por medio de leasing, el que la efectúa es el Provincia Leasing y cuando uno termina de pagar las 36 cuotas pasa a poder del municipio la aparatología. Los concejales en realidad tendrían que leer lo que aprobaron para poder comunicar y no mal informar a la gente”, los fustigó el jefe comunal massista.

Junto a la presentación de la nueva aparatología, Di Cesare dio a conocer que el nuevo director del nosocomio local será el médico pediatra Juan Bettoli.