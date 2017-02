Concejales fueron al Caps de Playa Serena y respaldaron a Luisa Sendra

Luego de la polémica que se desató en el Centro de Salud de Playa Serena por la decisión de la Secretaría de Salud de remover del cargo de coordinadora a Luisa Sendra, quien se había desempeñado allí por 14 años, la Comisión de Calidad de Vida del Concejo Deliberante resolvió sesionar allí este miércoles.

Con la presencia de tres ediles (Marcos Gutiérrez, Alejandro Ferro y Balut Tarifa Arenas), no se reunió el quórum, pero de todos modos los concejales dialogaron con los vecinos de la zona y aprovecharon para expresar su respaldo a Sendra y su rechazo a la decisión de la cartera sanitaria de removerla de la coordinación.

“El recurso humano no es desechable”, señaló Gutiérrez, presidente de la comisión, mientras que Tarifa Arenas indicó que no permitirán “que haya desplazamientos arbitrales de personal”.

Los ediles además remarcaron que no están satisfechos con la decisión de la secretaría de Salud de mantener a Sendra como enfermera y no como coordinadora del centro. “Los vecinos estamos enojados por cómo se manejó la situación”, dijo la presidenta de la sociedad de fomento de Playa Serena, María Inés Benítez e insistieron en la necesidad de que el servicio de emergencia tenga personal exclusivo y no se le resten profesionales a la atención primaria que se brinda en la unidad sanitaria.

En el lugar estaba el subsecretario de Salud del municipio, Pablo de la Colina, quien se mostró a favor de que los concejales sesionen en el lugar “para que corroboren cómo funciona el centro de salud”.

Sin embargo, el funcionario dijo que “no hay ninguna duda de las decisiones” que tomaron en conjunto con el secretario Gustavo Blanco. “Hemos nombrado un nuevo coordinador que lo hemos presentado ayer, y Luisa Sendra sigue trabajando en el lugar. En ningún momento se planteó sacarla del centro”, dijo De la Colina.

En esa línea, señaló que la ambulancia que está apostada en el lugar y que motivó las críticas de Sendra, tendrá “un médico, dos enfermeros y un chofer dedicados exclusivamente a la ambulancia”.