Qué lejos estamos

La municipalidad es un sistema complejo donde las distintas piezas que integran tiene una forma de interactuar con las otras que es diferente de acuerdo a la realimentación que esas otras nos dan. Y a veces cuando no vemos integralmente, cuando no se ve el bosque, nos hace tomar decisiones que van a producir el problema de que las soluciones de hoy son los problemas de mañana.

Personalmente siento que en la forma en que me relaciono con la gestión ejecutiva a la cual pertenecí durante seis meses, fue evolucionando, pero no solo la mía, sino la de muchos, y de estar integrando la gestión ejecutiva ahora tengo una visión claramente crítica de muchas de las cosas que se están haciendo.

A mi modesto entender y esto no descarta ni opiniones distintas ni ideas distintas, estamos produciendo soluciones que parece que son soluciones hoy, pero que van a traer verdaderos problemas mañana, y eso se da fundamentalmente porque creo que hay una carencia de diálogo y de búsqueda de consensos, que no nos permite hacer que es la verdadera discusión política, que es la que permite resolver problemas.

Y todo esto de interacción entre las partes, me lleva a traer una expresión de Eduardo Galeano que dice que al fin y al cabo todos somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y en este esquema yo me doy cuenta claramente que en este cambio de las interrelaciones, algunos que eran detractores antes ahora son patriotas, y algunos que éramos amigos tal vez ahora seamos detractores, pero esto es simplemente por una circunstancia, porque las lealtades no están en aprobar o consentir todo, las lealtades están primero y fundamental con cada uno de nosotros, y decirles a los que consideramos amigos o colaboradores cuando están equivocados, eso es mucho más importante que aplaudir.

Esto me trae, a hacer una referencia a dos términos que a veces son parecidos o son tomados como tales, y voy a leer textualmente lo que dice el diccionario, la astucia es uno de los términos y dice: “Significación hábil con que se pretende engañar a alguien o conseguir algo”, y el otro término es inteligencia y dice el diccionario que significa: “La facultad de la mente que permite aprender, razonar, tomar decisiones y formarse una determinada idea con respecto a la realidad”.

El astuto, puede conseguir una victoria en el corto plazo, y esto lo estamos viendo, el astuto busca un efecto inmediato, pero esa astucia puede traer que en el mediano y corto plazo, le traiga muchas más pérdidas y por eso viene al caso nuevamente que algunas soluciones de hoy van a constituir problemas mañana.

Yo creo que estamos en un momento donde debiéramos ser todos inteligentes y no astutos, y ver el bosque y no el árbol. Es por todos conocido que el Intendente en forma reiterada expresa y dice lo que piensa, aunque no sea políticamente conveniente y cuando uno le pregunta dice que él es “sincero y transparente”.

Yo voy a hacer exactamente lo mismo ahora, voy a decir lo que pienso aunque algunas cosas puedan ser políticamente no convenientes. Estamos hablando de la Ordenanza Fiscal e Impositiva y acá vemos que determinadas tasas, tienen en general un tope del 20%.

Ahora, yo me pregunto, ¿quién representa a los contribuyentes? Lo aprobado implica un aumento promedio del 40,9%, y entonces yo digo, ¿por qué algunas actividades económicas que son encaradas con finalidades creativas tienen un tope del 20% de aumento y la TSU que tiene 430.000 cuentas no tiene tope? Porque es cierto, se aplican las valuaciones, pero precisamente por eso el año pasado aplicamos la valuación de 2015 al 50%, porque si la aplicábamos al 100% daba una cosa que era inabarcable, más allá que se dijo que el aumento era muy alto.

Yo me pregunto, ¿qué lejos estamos de los momentos en que durante la campaña de Cambiemos decíamos que la presión fiscal municipal había llegado a límites intolerables? Qué lejos estamos. Hoy nos encontramos que un gobierno nacional que dice que va a haber una inflación del 17% y que incluso los economistas más opositores dicen que puede llegar con toda la furia al 25% -y esto es algo que siempre hay que verificarlo con la realidad después-, yo no entiendo por qué nosotros estamos mandando un aumento de tasas del 40% que implica incluso más aumento que el que aplicó la provincia, que es más o menos un 38%.

Me pregunto ¿por qué estamos calculando en la cobrabilidad de la TSU el 65% cuando está verificado y consentido que supera el 67%?, entonces, ¿qué quiere decir?, ¿que el año que viene vamos a recaudar menos? O sea, ¿vamos a ser más ineficientes que este año? Con lo cual también es cierto hablar de que el 67% que se recaudó en el 2016, superó lo que se recaudó en el 2015, quiere decir que pese a todas las dificultades, el pueblo marplatense ha respondido como corresponde.

Yo digo qué lejos estamos de cuando decíamos que íbamos a reducir la estructura municipal y la planta política, porque por supuesto que las estructuras municipales hay que sostenerlas, pero también aparte de pedir un sacrificio para que aprueben las tasas, hay que dar señales de austeridad concretas, indiscutibles, y yo creo que no se han reducido gastos que se podían perfectamente reducir.

Qué lejos estamos de cuando desde esta misma banca con el actual Intendente atacábamos o combatíamos la caja única, y alguno me dirá “bueno, pero estos no son temas para tratar con la Fiscal e Impositiva”, todos son temas porque todas estas cosas que yo voy enumerando, hace que haya un Cálculo de Recursos que está subestimado en algunas cosas y eso produce que tiene que haber un aumento de tasa de la TSU superior.

Yo me pregunto, ¿qué lejos estamos? De cuando decíamos que el Girsu tenía que ir directamente al Enosur –en su momento- y que lo debía facturar Osse y ahora nos encontramos que el convenio que cambiamos el año pasado vuelve a ser el anterior, qué lejos estamos.

Evidentemente todo esto hace que haya un Cálculo de Recursos donde no están previstos los verdaderos Fondos de Educación que tienen que venir, yo lo he dicho infinidad de veces desde el 2009 para acá, entre Nación y Provincia pagaban todos los gastos de los docentes municipales, ¿y qué ocurrió en el 2015? Voy a hablar de cifras al 13 de diciembre, después hubo una pequeña variación pero no es significativa en cuanto a lo que quiero transmitir.

Al 13 de diciembre la municipalidad recaudó por estos conceptos que eran Dipregep, ayuda del gobierno nacional y complemento de la Dipregep $400.000.000, después creo que llegaron a $454.000.000. Y se gastaron en sueldos esa misma fecha faltando diciembre y aguinaldo $574.000.000, yo me pregunto, ¿por qué no gestionamos para recuperar esa plata y poder aumentar menos la TSU por ejemplo?

Me pregunto, ¿por qué el municipio recaudó en un concepto de Educación $38.000.000 al 13 de diciembre, y ponemos como recaudación total para el año que viene $30.000.000? ¿Qué pensamos?, ¿recaudar menos que este año? Todo esto hace que para equilibrar el Presupuesto hay que aumentar más la TSU, y como para hablar de consenso hay que dar las pruebas, yo elevé una cantidad de cuestiones para consensuar o para lograr acercamientos y decir “vamos a hacer algo que nos permita consensuar y acompañar”.

Yo pedí una disminución de la TSU, se me dijo que no, yo pedí que se incorporaran los Fondos de Educación que no están incorporados, se me dijo que no, yo pedí que el Girsu viniera a la Municipalidad y que lo siga facturando Osse y no a partir del 1 de julio lo tenga que hacer la Administración Central para que la empresa Osse saque eso de la factura pero pueda poner un aumento superior que aparentemente está eliminado por una decisión de la Comisión de Recursos Hídricos, se me dijo que no.

Entonces, pedí normas de austeridad, reducir los gastos que se puedan reducir, parece que eso es inabordable. Y entonces yo me pregunto, esta astucia que pareciera que en la corta ganamos, se da de patadas con lo que inteligentemente entiendo yo y también el Intendente, dijimos en la campaña y hay un libro que se llama “Los Años Perdidos”, que en su página 145 decía que la presión fiscal municipal estaba en límites de intolerancia y que nosotros íbamos a apostar a aumentar la cobrabilidad para reducir la tasa y decir “entre más, individualmente podemos”, eso está en la página 145 del libro “Los Años Perdidos”.

Yo sinceramente tengo que ser muy coherente con mi posición personal y decir que yo no acompañé la Ordenanza Fiscal e Impositiva porque no contempla precisamente las cosas que nosotros le dijimos a la población para que nos acompañara.

Y la astucia puede ser que ahora se consiguen los votos para sancionar la Ordenanza, pero a la larga va a pasar que la gente se da cuenta cómo es la cuestión y eso implica pérdida de la credibilidad, y a mí me parece que la política se construye fundamentalmente basada en la credibilidad, que cuando alguien dice algo después se cumple.