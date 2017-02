Gregorio Rossello y Gonzo Vizán, regresan este miércoles con su nuevo espectáculo “Perfectos”

Gregorio Rossello y Gonzo Vizán, regresan este miércoles a Mar del Plata con su nuevo espectáculo “Perfectos” desde las 23,30 en el teatro Roxy del Centro de Arte RadioCity+Roxy+Melany, ubicado en San Luis 1750.

“Perfectos” se trata de un espectáculo de Stand Up que, mediante sketches, fusiona la música y la improvisación haciendo partícipe al público. Los delirios de Grego y Gonzo logran que cada presentación sea una función diferente.

Actualmente, en el marco de la temporada de verano 2017, la divertidísima dupla encara una gira por la Costa Atlántica Bonaerense, que los lleva semana tras semana a Mar del Plata, San Bernardo, Pinamar, Villa Gesell, Miramar, Necochea y San Clemente.

Rossello es considerado como uno de los cuatro mejores comediantes jóvenes del país por la revista Rolling Stone y su carrera artística está viviendo un verdadero boom. Su fama no para de crecer, tanto en la Argentina como en Latinoamérica, gracias a la viralización de sus videos en Instagram. Fue nominado a los premios Estrella de Mar 2016 como 'Revelación Masculina' por el show 'Like Brothers'. Este año fue convocado para grabar en la nueva edición de Comedy Central 2016. Además, luego de haber hecho un ciclo en Capital Federal con su unipersonal ‘No Entiendo Nada’ y de presentarlo en las principales ciudades del país, realizó una función despedida, el pasado 15 de septiembre, en el Teatro Gran Rex a sala llena. Más de 3.000 personas disfrutaron de un show a puro stand up, con una explosión de risas del público, de principio a fin. Actualmente, forma parte del equipo de 'ESPN Redes' por el canal ESPN 2.

Vizan en tanto es comediante y músico. En 2015 fue convocado para presentar su show de Stand Up a nivel internacional en El Club de la Comedia de Perú. Y además, en el Festival Internacional del Humor que organizó Caracol Tv en Colombia. Participó en varios ciclos televisivos de Stand Up, tanto en Bendita Tv como en Hora de Reír. Y en 2016 fue seleccionado para grabar en la nueva edición de Comedy Central. También, estrenó su primer unipersonal denominado 'Delirante Zapallo' en la Sala Kabaret del mítico Teatro Maipo. Luego, lo presentó en el interior del país, y lo despidió con tres funciones a sala llena en el Teatro Picadilly.