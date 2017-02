“Cuando Arroyo me insinuó que debía recortar, tuve la dignidad de irme” 

Sebastián Puglisi salió al cruce de las acusaciones que le realizara la secretaria de Cultura de la Comuna, Silvana Rojas, luego de las reiteradas críticas recibidas en los últimos días.

A propósito, el exfuncionario remarcó: “Si Rojas no está a la altura y no es capaz de generar ideas novedosas creo que lo que debería tener es un gesto de grandeza y renunciar ya mismo”.

Explicó que “cuando asumí en diciembre acordé algunos puntos con el intendente Arroyo que eran irrenunciables y que tienen que ver con mi origen radical y con mi pasado como funcionario de educación municipal: la continuidad de los talleres barriales, la profundización de lo hecho con la orquesta infanto juvenil y el pago y continuidad de la comedia municipal, entre otros. Cuando Arroyo me insinúa que 'tal vez' debía recortar, tuve la dignidad de irme".

"Soy uno de los fundadores de Educare y Peba, dos programas barriales de marcado éxito en gestiones anteriores, de ninguna manera permitiría el cierre de talleres barriales. Es más, mandé a los capacitadores a realizarse los exámenes médicos para el ingreso en el mes de Abril, y ante la demora de respuesta por parte del intendente le dije: si ellos no comienzan, yo no sigo. Y así fue”, agregó.

“Me propusieron cerrar el Diagonal y fui claro: 'de ninguna manera', veremos cómo lo financiamos, dije en su oportunidad. Fueron muchos los artistas locales que proponían funciones solidarias para recaudar y evitar su cierre. Pero la idea brillante de Arroyo y sus funcionarios, fue cerrarlo", destacó Puglisi.

“Se generaron durante mi corta gestión una innumerable cantidad de actividades tanto en lugares turísticos como en barrios, aún con capacitadores que ad honorem dieron una mano. Desde la llegada de Rojas no hay actividad cultural en ningún barrio de la ciudad. No hay planificación. No hay diálogo. Hay falta de política cultura", añadió.

"Es una pena porque hay una gran cantidad de talentos en nuestra ciudad que esperan una oportunidad y en todas las disciplinas, pero hay que tener capacidad de diálogo que no están mostrando. Creo que no es necesario mentir para demostrar incapacidad propia. Por el bien de la cultura de la ciudad, le pido humildemente al intendente que inmediatamente ponga en el área a alguien con la capacidad suficiente como para manejar el área”, dijo finalmente.