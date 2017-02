“Con la cantidad de carpas que hay en las playas se ve que existe un sistema de corruptela importante”

Con el objetivo de instalar una propuesta política ecologista, a comienzos de diciembre se lanzó el Partido Verde, liderado por la exdiputada nacional Silvia Vázquez, quien anticipó que buscarán un lugar en el Congreso en las elecciones de medio término de este año.

De paso por Mar del Plata, la dirigente conversó con 0223 sobre los objetivos del flamante espacio, que a nivel local estará representado por el exconcejal Julio Lobato. También analizó la situación de la ciudad en materia medioambiental y cuestionó la ocupación de las playas públicas. “Cualquiera que ve la cantidad de carpas que hay en las playas se da cuenta de que hay un sistema de corruptela importante que va pasando de gobierno a gobierno", disparó.

-¿Cuáles son los principales lineamientos del Partido Verde?

El Partido Verde tiene una filosofía y un paradigma diferente: tenemos una visión biocéntrica, es decir, consideramos que el planeta es un organismo vivo y que todo lo que conocemos o lo que la economía clásica llama 'recurso natural' son bienes naturales bienes de dominio público, como los océanos, el mar, las playas. Esto implica una relación de respeto y de mucha responsabilidad con la generación presente en términos de lo que podemos extraer para nuestra vida, pero con un criterio de sostenibilidad en el tiempo, que implica una responsabilidad para con las generaciones futuras.

-¿De qué espacios políticos provienen quienes la acompañan?

Hay personas de más de 40 años que tienen una militancia en el peronismo o el radicalismo. Pero también hay mucha gente joven (de entre 20 y 35 años) para la que esta es su primera experiencia política y está identificada con los postulados de la ecología política, aunque no con formas o con partidos políticos tradicionales de la Argentina.

A ellos les resulta atractivo que surja en la Argentina un partido que defienda el patrimonio natural y la naturaleza desde ese concepto, que no es un concepto del ambientalismo clásico que intenta dar una respuesta dentro de los límites del capitalismo; una respuesta más de remediación que una respuesta cultural profunda.

Nosotros queremos y creemos que hay que hacer una transformación cultural profunda en el país, en todos los aspectos.

Nuestro paradigma tiene que ver con esto: lo que sembrás es lo que vas a recoger. Esta es una ley que existe desde el comienzo de los tiempos y de la que nadie se puede escapar.

-¿Hay antecedentes en el país de algún espacio de estas características?

Ha habido intentos de formar algunas fuerzas verdes, de hecho, hubo un partido que se llamó Iniciativa Verde en Capital Federal e, incluso, algunos de sus integrantes fueron legisladores.

Logramos formar el partido en 2014 y ya tenemos personería en la provincia de Mendoza. También hay otros distritos -incluido Capital Federal- que están trabajando en el armado para llegar a ser un partido nacional con vistas a las elecciones de 2019.

-¿Cómo se preparan de cara a las elecciones de medio término de este año?

Este año vamos a participar de la renovación parlamentaria, que sería nuestra primera apuesta fuerte y en 2019, que estimamos que ya tendremos conformado el partido a nivel nacional, iremos a la elección nacional para disputar la presidencia.

-¿En Mar del Plata también buscarán acceder al Concejo Deliberante?

Sí, trabajaremos en una lista local. Nuestra filosofía tiene que ver con pensar en el planeta pero actuar localmente, es decir, hacerse cargo de la ciudad, por lo que el objetivo es armar el proyecto "Mar del Plata, ciudad verde".

Creemos que tiene un enorme potencial pero hay grandes dificultades que han tenido que ver con esconder los problemas estructurales y medioambientales debajo de la alfombra. Eso les ha quitado otras oportunidades, incluso en otros ámbitos como el turismo y las actividades productivas, fundamentalmente.

Estuvimos recorriendo el basural, las playas, el emisario submarino y creemos que ocultar esa información o pretender que eso no existe para no dar respuestas,

-¿Está al tanto de los reclamos por las playas públicas?

Las playas son un bien público. Las licitaciones que se hacen en Mar del Plata son muy viciadas. Cualquiera que viene a la ciudad y ve la cantidad de carpas que hay en lugares fijos se da cuenta de que hay un sistema de corruptela importante que va pasando de gobierno a gobierno. No puede ser que nadie se de cuenta que a la gente le dejan un pedacito de playa; aparte, eso no es atractivo para nadie. El que busca playa quiere otra cosa. Por ejemplo, en las playas que están pasando el Faro, prácticamente se impiden los accesos públicos. Es decir, la gente tiene que pasar por lugares que aparentan ser propiedad privada pero que no lo son porque, en todo caso, hay una concesión que algún gobierno da pero son bienes públicos. Más allá de todo eso, los valores que se manejan espantan a cualquiera.

Todo esto se da en un contexto en el que los mismos gobiernos no solucionan los problemas de contaminación de las aguas y se está exponiendo a la gente a enfermedades producto de la no realización de las obras de infraestructura que se deberían hacer. Es una situación de corrupción muy fuerte en la que no importa la salud de las personas. Más allá de eso, la ciudad se pierde un turismo de calidad que busca playas sustentables.

-¿Cómo evalúa la política medioambiental del gobierno nacional?

Creo que Macri no tiene una política ecológica. Es positivo haber elevado la categoría a ministerio pero no es positivo que ponga al frente a una persona que no tiene conocimiento del tema.

Tampoco es positivo que no se hayan atendido los informes meteorológicos y destinado recursos para hacer prevención ante eventos climáticos extremos (lluvias, inundaciones, sequías e incendios).

Estuve en la zona de los incendios y los productores agropecuarios me manifestaban que los pastizales estaban muy altos y muy secos y desde la primavera se advertía que iba a suceder esto pero no se tomó ni una mínima medida de de prevención, como era cortar los pastos.

El modelo económico concentrado que plantea el gobierno nacional es incompatible con una política ambiental seria.