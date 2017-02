Alvarado se lució ante Círculo

Una nueva prueba amistosa tuvo el plantel de Gustavo Noto y, otra vez, mostró estar atravesando un gran momento, esperar ansioso el comienzo de la competencia oficial, que cambió el chip de varios jugadores y que está en el equilibrio justo entre lo físico y lo futbolístico. Si bien es cierto que los partidos de preparación no son lo mismo que los encuentros por los puntos, la seguidilla de buenos (a muy buenos) rendimientos, realzan la ilusión del "torito" para lo que viene. Esta tarde, en la Villa Deportiva, se jugaron dos tiempos de 40 minutos frente a Círculo Deportivo y en ambos fue triunfo del local: 5-0 en el primero y 1 a 0 en el segundo.

El alto nivel colectivo no opaca las actuaciones individuales, por el contrario, las resalta. El rendimiento de los hombres de mitad de cancha hacia arriba, el equilibrio que le dan los dos volantes centrales y la solidez que otorga el fondo, convierten a Alvarado en un equipo confiable en todas sus líneas. Ante Círculo, mostró una velocidad diferente ante un conjunto de Federal B que está en plena pretemporada y se lo hizo notar, con un cambio más, superándolo en todas las líneas y con contundencia.

Apenas habían transcurrido tres minutos cuando llegó el primer tanto de la tarde. La jugada comenzó por la izquierda, el cambio de frente llegó para Compagnucci que tocó para Escott, "Pato" se sacó un defensor de encima y antes de llegar al fondo metió un centro bárbaro para la cabeza de Wilson Albarracín que le ganó a un defensor y puso el "testazo" lejos del alcance de Del Curto. Lejos de bajar la intensidad con la ventaja, siguió aprentando, pisando el acelerador y buscando el desnivel. A los 7', Escott ganó la espalda de los centrales, trasladó y tuvo tranquilidad y jerarquía para "pincharla" por encima del cuerpo del arquero y sellar el 2 a 0 con una verdadera "joya".

Era todo del "torito". Círculo Deportivo no podía hacer pie, por mérito del local que no lo dejó jugar, que lo presionó y le hizo sentir la diferencia de categoría y de etapa de la preparación. A los 11', una buena jugada colectiva le quedó a Albarracín que la quiso bajar para definir, se la puntearon justo pero el rebote fue a parar a la pierna derecha de Escott que otra vez no dudó y sacó el derechazo cruzado, bajo, para el 3 a 0 parcial. Concentración, presión, circulación y contundencia, fueron los argumentos de Alvarado para sacar una ventaja tan amplia en tan poco tiempo.

Más allá de que el "papero" se paró un poco más firme y trató de que no le convirtieran más goles, el protagonismo siguió siendo de los de Noto, que no pasaron sobresaltos atrás (más allá de la salida por una molestia en el cuello de Presentado) y los dos laterales fueron salida permanente por las bandas. Barucco tuvo escasa participación y cada vez que lo llamaron a intervenir lo hizo con seguridad.

Pero las diferencias eran claras y cuando aceleró, Alvarado volvió a golpear. Escott recibió apenas pasando mitad de cancha y empezó a sortear defensores, Albarracín le marcó la diagonal y se llevó la marca, "Pato" se tomó un segundo más y vio a Francisco Molina solo por la izquierda, la cambió y el hombre de Miramar la paró, se acomodó y fusiló a Del Curto par anotar el cuarto tanto de la tarde. Antes del final hubo tiempo para un gol bien anulado a Compagnucci por offside de Albarracín en la previa y para que el exUnión dijera nuevamente presente y sea vea cada vez más parecido al que brilló en el "celeste". El volante derecho la empezó, tocó para el "9" y se la pidió, pero el santiagueño hizo oidos sordos, buscó el lugar se sacó un defensor de encima y definió con potencia y dirección, al ángulo derecho, para el categórico 5 a 0 definitivo.

Síntesis - Primer partido

Alvarado (5): Rodrigo Barucco; Sebastián Corti, Matías Presentado (Ramiro Jorge), Gastón Martínez y Mauro Castro; Gabriel Compagnucci, Damián Luengo, Juan Gáspari y Francisco Molina; Patricio Escott y Wilson Albarracín. DT: Gustavo Noto.

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Agustín Bianchi, Ezequiel Vales, Andrés Blanco y Matías Leguizamón; Marcelo Alejandroff, Federico Gabarain, Martín Prado y Daniel Beguiristain; Gonzalo Scoles y Enzo Astiz. DT: Alexis Matteo.

Goles: 3' y 37' Albarracín (A), 7' y 11' Escott (A) y 26' Molina (A).

Incidencias: Se jugó un tiempo de 40'.

Árbitro: Osvaldo Nartallo.

Cancha: N°2 de Alvarado.