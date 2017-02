A Unión se le escapó en el cierre

Unión perdió, como local, 83 a 77 frente a Sarmiento de Junín por una nueva fecha del Torneo Federal en la División Bonaerense. Partido parejo con un mejor cierre para la visita, que tuvo a Mázzaro como goleador del encuentro con 27 puntos.

Unión se llevó el primer cuarto por 22 a 21. Fernández realizó un gran trabajo desde la conducción para el local y con 4 asistencias alimentó el goleo de sus compañeros. Del otro lado, Chahab hizo lo mismo para Sarmiento y ambos equipos se sintieron cómodos en su ofensiva.

En la primera mitad del segundo chico la historia cambió. El juego se ensució un poco producto de las dos defensas que se ajustaron en ambos costados. La visita encontró en Acuña (Rodrigo) un valioso aporte en ataque y con 12 puntos terminó como goleador del primer tiempo desde el banco de suplentes.

La visita sacó una luz de ventaja que Unión supo controlar para que no se extienda a más. A pesar de los 11 puntos de Mázzarro, los dirigidos por De Paz supieron neutralizarlo para que el ex jugador de Liga Nacional no entre en confianza en todas las jugadas. Por su parte, Unión metió el primer triple del partido de la mano de Varas a falta de 5´50´´ para el final y con esfuerzo se fue al descanso largo arriba por 40-39. No fue una buena noche de tres con 3 de 21 (14%).

A la vuelta de los vestuarios, Unión sacó una máxima de 8 puntos y aprovechó un mal momento de Sarmiento con los árbitros, entre faltas personales, antideportivas y técnicas, el local fue siempre a la línea con un gran porcentaje (23/27 85%). Dangelo se fue por cinco pero la visita nunca se desesperó, no perdió el ritmo de partido y logró cerrar mejor el cuarto para ponerse a sólo dos puntos 61-59.

El cuarto final fue tan parejo como todo el desarrollo del partido. Con más penetraciones que tiros de larga distancia, ninguno de los dos podía sacar una ventaja sobre el otro. La clave iba a estar en el cierre y esta vez fue para la visita que con tres simples de Mázzaro y una bandeja de Acuña (Rodrigo) sacó cinco de ventaja con un minuto por jugar.

Sarmiento sumó su novena victoria en el certamen y se ubica en los primeros puestos de la División Bonaerense, mientras que Unión quedó con record de 4-12 y no jugará hasta el 24 y 26 de febrero en la doble jornada de visitante ante Centro Español de Plottier e Independiente, ambos de Neuquén.