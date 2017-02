Massa: "Macri debe suspender el acuerdo del Correo con su papá"

“Mar del Plata tendría que ser la capital de la Provincia. Es algo que lo dije en el 2005 y lo sigo ratificando ahora. Le daría más identidad”. Con esta frase, Sergio Massa “abrió el fuego” de las declaraciones altisonantes, pero fuera de micrófono, según dijo con una sonrisa “para que no se enojen los platenses”.

Durante un encuentro con la prensa, desarrollado este sábado en el Torreón del Monje, Massa confirmó a 0223 que Ariel Ciano –exconcejal de Acción Marplatense- ahora forma parte del Frente Renovador, habló de una Mar del Plata “víctima de promesas incumplidas” y le pidió al presidente Mauricio Macri que suspenda el acuerdo “con su papá” por la polémica condonación de la deuda del quebrado Correo Argentino.

“Lo bueno es que con vos es sin imagen”, dijo distendido el diputado nacional, mientras trataba de encender un cigarrillo en la ventosa terraza del emblemático edificio marplatense y hablaba con este diario digital. Confesó que a pesar de fumar “se cuida” y se toma todo “más relajado”. “Aprendí mucho en los últimos años”, dijo.

“Mar del Plata por peso propio tiene que brillar. Pero el Estado tiene que generar la facilidad de ese brillo, con la oferta y la infraestructura para desarrollar la pesca y la industria textil. Los marplatenses son víctimas de promesas incumplidas, emisarios submarinos no terminados, obras pluviales no terminados y puertos no terminados”, enumeró Massa, que insistió con la necesidad de instalar 2.200 cámaras de monitoreo, patrullaje policial las 24 horas y botones antipánico en las líneas fijas o celulares para reforzar la seguridad en la ciudad.

Con una sonrisa, confirmó que Ariel Ciano está en las filas del Frente Renovador, junto a Facundo Moyano, Javier Faroni, Gabriel Pampin, Valeria Novello, Cristian Azcona, Juan Curuchet. “Ciano nos va aportar mucho de frescura, capacidad de gestión y compromiso con Mar del Plata. Nadie duda que Ciano es Mar del Plata”, subrayó.

En relación al polémico acuerdo por la condonación de la deuda al Correo Argentino por parte del Gobierno Nacional, Massa dijo: “Nos da mucha tristeza que pasan los gobiernos y se usa sistemáticamente el poder del Estado para beneficiar parientes o amigos. Y por eso es muy importante que tengamos ley de extinción de dominio. La Argentina no se conforma con ver políticos presos: tiene que haber políticos y empresarios presos. Tienen que ir presos y devolver lo que se robaron. Eso es para atrás y para delante. Y me parece fundamental en ese sentido que el Presidente se dé una oportunidad de demostrarle a la sociedad que algo cambió. El Presidente debe suspender el acuerdo del Correo con su papá en la justicia y debe enviar el expediente al Congreso para que sea el Congreso el que lo resuelva”, resaltó Massa.

Acerca de las paritarias, el líder del Frente Renovador dijo que “a la gente cada vez la plata le alcanza menos. Subió la luz, subió el gas, el agua, teléfono celular, la prepaga, sube la canasta escolar. Y los sueldos cada vez suben menos. Tuvimos 40 puntos de inflación en el año que pasó. Vamos a un año a más de 20 puntos de inflación. Pero además los impuestos en la Provincia y en la ciudad de Buenos Aires subieron un 40%. Es muy raro que suban los impuestos un 40% y le digas a la gente que el sueldo le tiene que subir el 20%, vos Estado. Se predica con el ejemplo. El primer límite te lo tenés que poner vos que sos el Estado”.

Por último, consultado acerca de “lo peor” del kirchnerismo y del macrismo, el líder del Frente Renovador, afirmó: “El kirchnerismo le dejó al peronismo una marca de corrupción espantosa. Hay millones de peronistas que sueñan con una modalidad social ascendente , que creen en el peronismo como instrumento de cambio de vida de la gente. A esos peronistas que en la mochila traen sueños, proyectos e ideas lo que queremos es abrazarlos para que no carguen con la mochila de corrupción del kirchnerismo. Y lo peor de este Gobierno es sacarle plata del bolsillo a la gente, mirando solamente a un grupo de la sociedad, los que tienen más poder, económicamente más fuertes. El Gobierno se olvida que los trabajadores y la clase media son los que mueven a nuestra economía”, consideró Massa.