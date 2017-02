Galván, la figura: "Cada vez me siento con más confianza"

Un golazo de cabeza, solidez defender el área tanto por arriba como por abajo, cinta de capitán en un brazo para el sorteo con Fernando Gago y luego para levantar la "Copa Ciudad de Mar del Plata". Jonatan Galván completó una noche bárbara en lo personal, en el 3 a 1 ante Boca Juniors de este sábado por la noche. Tras el encuentro, charló con 0223: "la victoria sirve para seguir mejorando, nos hacía falta un partido como estos y lo positivo es que jugamos bien, en líneas generales tuvimos una buena actuación", sostuvo.

El "Negro", analizó: "nos encontramos con el primer gol tras el error del arquero. Después ellos manejaron la pelota bastante pero no nos llegaron con situaciones claras. En el segundo tiempo pudimos anotar dos goles más para quedarnos tranquilos".

A los 4 minutos del segundo tiempo, Alexis Castro ejecutó el córner con precisión y Galván anotó de cabeza al palo más lejano de Werner. Así vivió ese momento, con festejo de baile incluído: "Me sorprendí por la libertad con la que entré a cabecear, ellos marcaban en zona. La pelota cayó más al segundo palo y pude cruzarla, por suerte".

Impacto de cabeza de Galván, entre Vergini y Peruzzi (Foto: D. Berrutti)

Consultado sobre si Boca menospreció a Aldosivi, Galván no anduvo con vueltas: "un poco sí, se pensaba que con los titulares de ellos no tendríamos mucha chance, pero demostramos que estamos a la altura", sostuvo.

Como todo Aldosivi, cuando llega un grande, no existe temor: "Contra los grandes, no sé por qué, pero demostramos un plus", sentencia "Jony", tal vez en su mejor momento desde que está en Aldosivi. "Me siento muy bien, el equipo y el entrenador me dan la confianza para demostrar dentro de la cancha, cada vez me voy soltando más y me tengo mucha confianza", finalizó ante 0223.