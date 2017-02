"Hay muchas pymes que están contentas con lo que estamos haciendo"

El secretario de la Producción, Ricardo De Rosa, salió a contrarrestar un informe que reveló que las pequeñas y medianas empresas radicadas en Mar del Plata trabajan a mitad de su capacidad. “Es un comentario que hace la gente de la Ucip, con quienes todavía no hablado”, aclaró, y enfatizó: “El 50% es un número muy grande, no sé qué estadísticas toman para hablar de ese porcentaje”.

“Puede haber mermado (la actividad), es probable, no digo que sí ni no, pero estamos trabajando para que esto no ocurra”, aseguró el funcionario al ser consultado por 0223.

En ese sentido, reconoció que el 2016 “fue un año con complicaciones” pero insistió: “Estamos trabajando con las pymes, incluso, hay muchas que están muy contentas con todo lo que está haciendo”.

-¿Cuáles son esas acciones que se llevan adelante para impulsar el sector?

-Traer empresas nuevas, baja de costos, muchas cosas de ese tipo…

El informe en cuestión fue realizado sobre industrias y cámaras asociadas a la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), con colaboración de la Unión Industrial Marplatense (UIM). Allí se determina que la evolución de ventas durante el primer semestre del período 2015-2016 disminuyó en un 61% de las empresas del sector.

Las estadísticas también marcaron que en un 30% de las pymes las ventas se mantuvieron constante y que sólo en un 9% hubo un aumento en la comercialización.