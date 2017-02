Camioneros en alerta: problemas en el predio de residuos complican la recolección

La lluvia de este martes volvió a generar inconvenientes en las tareas que los camioneros llevan a cabo en el servicio de recolección de residuos, que podría verse paralizado en las próximas horas ante la imposibilidad de descargar la basura en el predio de disposición final.

Así lo advirtieron en diálogo con 0223 voceros del gremio, al brindar detalles de la problemática que afecta el normal desenvolvimiento de los transportes de la empresa 9 de Julio. “Es muy probable que haya un paro porque el predio cuenta con una plaza para la descarga de los camiones que está en muy malas condiciones. Pero no es solamente un paro, sucede que es imposible trabajar si la lluvia sigue”, precisó.

Las fuentes contaron que “son incontables los reclamos realizados al municipio desde hace años para que la plaza de maniobras para las descargas se mejore y también se asfalte la calle de ingreso al predio. El Emsur se comprometió este año a realizar los trabajos pero todo sigue igual de mal”.

“Además de ser un reclamo laboral para trabajar en condiciones de seguridad idóneas, el problema es que esto, de no solucionarse, va a suceder sistemáticamente. Cuando hay mucha lluvia los camiones cuando llegan no pueden hacer maniobras para descargar. Y lógicamente, al no poder descargar, no pueden salir tampoco vacíos a recolectar más residuos”, explicaron.