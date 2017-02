Textiles preocupados por la caída en las ventas: “La tendencia es a la baja”

“Uno esperaba de alguna manera un cambio, tampoco excesivamente optimista. Pero la situación, que viene arrastrándose desde hace un par de años, en 2016 empeoró”. María Liberati es la extitular de la Cámara Textil de Mar del Plata y una referente del rubro en la ciudad. En diálogo con 0223, trazó un panorama preocupante de trabajo en el sector y realizó un balance negativo de la actual temporada.

“Viene bastante flojo este verano. La verdad es que no es lo esperado. La tendencia es a la baja. Y además del buen clima de enero, que no ayudó, tampoco ayudó el clima de los bolsillos”, graficó Liberati de movida.

“Ahora en febrero estamos tratando de hacer promociones, el mal tiempo nos sirve. Pero está durísimo. El tema del cambio de los precios en compras con tarjeta, la gente no lo entiende bien. Y eso complica las ventas. Ni siquiera nosotros sabemos de que manera comunicar esos cambios. El fin es bueno, pero hay que ponerlo en práctica. La gente antes sabía que una prenda la podía pagar en 12 cuotas sin tantas vueltas. Ahora por ahí no se convence”, agregó.

En esa línea Liberati reconoció: “Todo el año pasado fue muy duro, en un principio creíamos que era por el cambio de gobierno”. De inmediato, consultada por las cifras de ventas, ahondó: “Sea cual fuera el porcentaje actual es en baja y será comparado sobre el del año pasado, que ya de por sí fue malo”, sentenció.

“La no venta es lo que predomina. No venta porque la gente no tiene dinero, no venta porque la gente de pronto tiene medio de gastar o no venta porque la gente de buen poder adquisitivo se ha ido de turismo a otro lado”, concluyó.