Un San Valentín especial, todos vigilados y al pan pan

Conociendo las mieles de la fama… y de Mónica

Las fotos del romance del verano que salieron publicadas en la Revista Gente hicieron estallar (y no de risa) al ambiente político de Mar del Plata. Guillermito, el heredero, se mostró muy afectuoso con la vedette de Cocodrilo, la revista, Mónica Farro. Según contaron en la revista fue el empresario Omar Suárez el que ofició de celestino.

La pregunta que todos le hicieron al hijo del intendente si el romance era cierto. A algunos les respondió con una sonrisa cómplice, a otros, más seco. “No dice nada, ni que sí ni que no”, contó un allegado al jefe de la bancada oficialista.

Lo que sí confirmó es que tanta exposición no le hizo muy bien a su “fama”. “Por suerte está pasando un poco el tema, ya no se habla tanto”, le confió Guillermo a un grupo de periodistas. No terminó de pronunciar esa frase, cuando el periodista de espectáculos Daniel Ambrosino anunció que la despampanante vedette iba a estar ese día en su programa radial. “Es tan atractivo”, lanzó Mónica ante la audiencia y dejó la puerta abierta al amor.

La vida me sonríe 😀estoy feliz en la feliz! Siiii — moni farro (@farromoni) February 11, 2017

Tal vez lo que más escandalizó al mundo de la política fue la posibilidad de que la uruguaya además se convierta en asesora del Concejo Deliberante. Es que las versiones sostienen que en algún momento de pasión el concejal le prometió incluirla en la nómina de asesores para abordar temas de violencia de género. “Llegó a meter una nota en la presidencia, pero después la retiró”, aventuró una fuente que camina los pasillos del HCD.

Por ahora no hubo más confirmaciones. Eso sí: Carlos Fernando, el papá de Guillermo, el posible suegro de Mónica, y el intendente de General Pueyrredon, a su manera, le dio su bendición. Ahora todos están esperando la foto del galán del momento y la vedette paseando este San Valentín en el Audi A 3 que Guillermo anotó recientemente en su declaración jurada, luego de más de un año como concejal.

Municipales monitoreados

A través del decreto Nº 357, el intendente Carlos Arroyo decidió que el Director General de Relaciones Institucionales de la secretaría privada, Carlos Irazoqui, lleve adelante la tarea de “monitoreo y coordinación” de las áreas del personal municipal con el objetivo de “unificar y reorganizar” los recursos humanos de la Comuna de General Pueyrredon.

En la documentación oficial, el jefe comunal explicó que “se ha programado la determinación de planteles básicos, el análisis y la reestructuración de la organización administrativa” de los casi 11 mil empleados municipales.

La tarea de Irazoqui, exintegrante del Sindicato de Trabajadores Municipales, será analizar el “ausentismo, traslados del personal, sus requerimientos, motivos y demás cuestiones que signifiquen un aporte y beneficio a la estructura organizativa de la Comuna y sus agentes”.

Precios descuidados

En junio del pasado año, el presidente del Centro de Industriales Panaderos, Carlos Monzón, mantuvo una reunión con las autoridades de la secretaría de Producción, que preside Ricardo de Rosa.

En el encuentro, el dirigente exigió al municipio que "suspenda los convenios firmados con el Ejército para la elaboración y distribución de pan en las escuelas municipales" porque "ese trabajo es de las panaderías y no de una fuerza que debe dedicarse a salvaguardar las fronteras".

A pesar de este reclamo, el Ejecutivo local decidió destinar 7.561.119,65 pesos para comprarle pan la panadería militar durante este año, a razón de $32,65 por kilo. Un cifra que supera el precio que se observa en las panaderías marplatenses.

Radicales contra Rojas

El Comité local de la Unión Cívica Radical rechazó “enérgicamente” las declaraciones de la secretaria de Cultura de la Municipalidad, Silvana Rojas, contra el correligionario Sebastián Puglisi.

En un comunicado, los radicales sostuvieron que “el desfinanciamiento de los programas culturales municipales, es el resultado de la pésima gestión económico financiera que encontró la actual conducción municipal al asumir en diciembre de 2015”.

“Las especulaciones no se llevan bien con nosotros”

Luego de que Ariel Ciano oficializara su pase al Frente Renovador, el exconcejal de Acción Marplatense, Marcelo Artime, arremetió contra el exfuncionario de Gustavo Pulti.

En ese sentido, afirmó que “Acción Marplatense es un partido con historia en la vida de la ciudad. Nosotros seguimos acá, en nuestro partido, con las mismas convicciones de siempre, no las cambiamos”.

Y remarcó: “Hemos logrado consolidar equipos que trascienden las individualidades y respetamos a todas las personas aunque nos sorprendan o defrauden las decisiones que cada uno toma”.

“Las especulaciones no se llevan bien con nosotros, sólo queremos trabajar para que Mar del Plata vaya para adelante, recupere el rumbo y se desarrolle, con más trabajo, seguridad y educación que es lo que todos queremos y merecemos”, concluyó Artime.

Desde la otra vereda se quedaron sorprendidos, no tanto por el mensaje, sino por el mensajero: "Justo Artime que estuvo un año sin hablarse con Pulti y con un pie y medio afuera de Acción Marplatense..."

Hablan de fracaso

Diferentes agrupaciones políticas anunciaron que impulsarán un proyecto político para el Partido de General Pueyrredon. “Hay que discutir los problemas de la ciudad, ante la delicada crisis que esta, está transitando, a partir del fracaso de la gestión de Arroyo, que ha dejado al municipio sin capacidad operativa para resolver los problemas de los marplatenses y batanenses”, señalaron.

El nuevo espacio quedó conformado por Andrés Cordeu y Robero Niro (Socialismo Marplatense), Osvaldo Vocero y Juan Brito (Partido Humanista), Miguel Batolucci y Patricio Chriquigno (APPN), Carlos Caro y Lourdes González (Agrupación Seamos Libres), y Pedro Ferrer y Federico Pareyra (Partido Comunista), y los exconcejales Viviana Roca y Juan Carlos Cordeu.