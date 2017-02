¿Será? El torneo se reiniciaría el 10 de marzo

Por las dudas vamos a poner un manto de dudas. El fútbol argentino está en vuelto en una grave crisis y lo que hoy es sí, en un rato puede ser no sé y más tarde no. Entonces, trataremos la información como potencial, para calmar un poco la ansiedad de los hinchas de Alvarado que no ven la hora de volver a ver a su equipo en el regreso de Gustavo Noto al club. Según informó el portal especializado www.ascensodelnterior.com.ar, estaría todo encaminado para que la segunda fase del Torneo Federal A comience el 10 de marzo.



La fecha pautada para el debut de Alvarado en Carlos Casares era el 29 de enero. Sin embargo, toda la situación que atraviesa el fútbol nacional y la AFA en particular, hizo que se postergue el inicio de todas las competencias. Incluso, se pospuso el arranque de la Copa Argentina, donde el "torito" se enteró de la suspensión a cuatro horas de subirse al micro para viajar a Villa Ramallo, donde tenía que enfrentar a Defensores de Belgrano en el partido de ida.



Ahora, el conjunto de Gustavo Noto ya puede empezar a pensar con una posible fecha de reinicio. Pero no es tan fácil, habrá que aguardar que el Gobierno Nacional abone lo que se adeuda a la AFA y ahí sí, el Consejo Federal emitiría el nuevo calendario, teniendo en cuenta que para ese entonces se habrían atrasado seis fechas de lo que estaba previsto.