Un estudiante de Diseño Industrial creó la primera parrilla descartable del mundo

El asado forma parte de la idiosincrasia de los argentinos. Esto lo tiene bien claro Emmanuel Scianca, un estudiante de la carrera de Diseño Industrial de Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata (Unlp), que creó la primera parrilla descartable del mundo, realizada con cartón corrugado y palitos de madera.

Todo nació en el año 2011, cuando Emmanuel (35) tuvo que hacer un proyecto para una materia de la facultad bajo la siguiente consigna: crear una superficie para asar alimentos que permita comer a cuatro personas.

Fue así como nació el primer prototipo de parrilla descartable hecha a base de cartón corrugado y palitos de madera. El joven estudiante sintió que el proyecto era bueno y tiempo después decidió presentarlo en un concurso. Su idea resultó ganadora y recibió el apoyo necesario como para producir tres mil parrillas.

"Me di cuenta que era posible construir la parrilla con cartón y madera", contó Scianca a 0223 y dijo que el único cuidado que debe tener el asador es no tocar la parrilla con el carbón o la brasa para que el material no se altere.

Es producto viene en una una pieza plegada que tiene el mismo tamaño de un cuaderno oficio. Está compuesto por un pedazo de cartón corrugado que se utiliza como base y trae siete varillas de madera. Para los brochettes se utilizan sólo cuatro.

"Para hacer los asados, recomendamos un mínimo de cuatro usos", resaltó el joven platense y dijo que el producto está pensado para resistir dos kilos de alimento, con el que pueden comer cuatro personas.

"Cuesta que la gente se anime a comprar el producto pero de a poco se va conociendo", aseguró Scianca e informó: "Tenemos varias propuestas para exportar el producto a Chile y a otros países de Latinoamérica".

Cada parrilla cuesta 60 pesos y tienen una promoción por compra online de dos productos por 100 pesos. Quienes quieran saber más acerca de este novedoso proyecto, pueden buscar Tu Punto en Facebook o Twitter.