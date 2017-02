Peñarol-Bahía Basket, duelo de opuestos en el Poli

No hay caso, Peñarol no puede encontrar un camino de regularidad y, una serie de resultados negativos lo complicó en la tabla de la Conferencia Sur de la Liga Nacional. Y encima, este miércoles desde las 21.30, buscará salir de ese pozo ante Bahía Basket, uno de sus armas, que le ganó los tres duelos de la temporada.



Si el partido en sí ya tiene vital importancia, mucho más teniendo en cuenta que luego vendrá una gira de tres partidos fuera de casa que no serán nada fáciles. Mucho menos para un equipo que no es garantía y que así como puede dar golpes frente a equipos de punta, también pues perder contra los colista en la tabla y complicar su futuro. Tanto, que apenas tiene dos equipos por debajo y no se puede descuidar para no penar con un posible descenso.



La forma en que se perdió el partido con Ferro, cuando parecía que lo tenía controlado, golpeó desde lo anímico, pero hay que recuperarse lo más rápido posible. Sin Nicolás Zurchsmitten por el resto de la temporada, y aún con Leo Gutiérrez fuera del equipo, la preocupación más importante pasa por encontrar el rendimiento de Robert Reed y Roy Booker, los dos extranjeros que tendrían que tener mucha más injerencia en el equipo.



Enfrente habrá un rival incómodo. En los tres cruces de la temporada, Bahía Basket se quedó con el triunfo y Peñarol también intentará cortar esa racha. El local buscará aprovechar el cansancio del "albo", que acarrea un desgastante viaje a Puerto Rico con tres partidos e igual cantidad de victorias por el Cuadrangular D de la Liga de las Américas.