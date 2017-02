“Wainraich y los frustrados” en Mar del Plata con dos únicas funciones

Desde el mítico teatro Maipo, llega a Mar del Plata Sebastián Wainraich con su distintivo humor para presentar “Wainraich y los frustrados” este sábado 18 y domingo 19 de febrero a las 22,30 en el teatro Radio City del Centro de Arte RadioCity+Roxy+Melany ubicado en San Luis 1750.

El máximo exponente del stand up en Argentina se anima a más en este espectáculo y encarna tres personajes diferentes, cada uno con su propio humor, para terminar como él mismo, con un monólogo de stand up con el humor y la agudeza que lo han llevado a ser el número uno. El público no para de reír durante todo el espectáculo, más que recomendable.

Wainraich empezó como productor y guionista de Fernando Peña tanto en radio como en sus espectáculos teatrales. Conocido luego también por su conducción del programa Televisión Registrada (TVR), participó también en “Duro de domar” y “La Biblia y el Calefón”. Actualmente conduce diariamente el programa de radio “Metro y Medio” y acaba de estrenar su ópera prima que lo tiene como protagonista. En teatro, su show “Wainraich y Los Frustrados” llenó totalmente el Teatro Maipo en cada una de sus presentaciones.