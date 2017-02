Baradel a Vidal: "Todos los días les preguntamos por qué no nos llaman más”

En el marco de una reunión de delegados celebrada este jueves en Mar del Plata, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires ofreció una conferencia de prensa para hablar, fundamentalmente, de los problemas en la actual paritaria docente. Con la asistencia de sus principales referentes, el Secretario General del gremio, Roberto Baradel, el Secretario de Interior de Suteba, Raúl Calamante, y el representante local del sindicato, Gustavo Santos Ibáñez, los dirigentes dejaron en claro su resistencia a la gestión de Cambiemos en el área.

“El rechazo no solo es a la propuesta elevada por el gobierno, también a la actitud de Vidal de querer imponer una pauta y no abrir la negociación”, expresó Baradel, luego de resaltar la valoración que se ha hecho entre los trabajadores del sector por “la unidad de todos los gremios docentes de la Provincia, como una fortaleza para ponernos de acuerdo y convocar acciones conjuntas”, razonó.

“Una de las cuestiones tratadas también fue el rechazo unánime al clima hostil que está generando la propia gobernadora. Todo el mundo ha coincidido en que esto es una paritaria, no una guerra”, fustigó el titular del gremio.

Respecto a la investigación por las amenazas contra su persona y contra su familia, Baradel razonó: “No avanzó y ya lleva un año. El año pasado ya se habían dado, por primera vez en el ámbito de una discusión paritaria, amenazas de muerte, una de ellas contra mi nieto, que no había cumplido ni un año. Cuando alguien tiene responsabilidad institucional como el gobierno y genera un clima de hostilidad, siempre hay alguien más dispuesto que otro a concretarlo”.

En esa línea, el histórico dirigente de Suteba pidió “sentarse a dialogar. Desde el día 6 de febrero que nos convocaron y dijimos no a la propuesta, que no es del 18%, es del 4,5% por trimestre, todos los días les preguntamos porque no nos llaman más”, sentenció.

Baradel precisó que los gremios plantearon discutir “una recuperación salarial del 2016 de entre el 8 y el 10% y una proyección de inflación de este año del 25%. Es una negociación, pero lo que quiere hacer el gobierno es imponer una cifra”.

En relación a las estimaciones oficiales sobre la suba en los costos de vida para el 2017, el gremialista sumó: “El Banco Central hizo un informe con 50 economistas que hablan del 22% de inflación y la mayoría de las consultoras dicen que será de 25%. Si hubiéramos firmado lo que el gobierno nos decía el año pasado, un 20, 25%, luego nos hubiéramos encontrado con la inflación del 40,9% que hubo, y eso sin contar el último mes de diciembre”, describió.

Según Baradel, “lo más complejo más allá de la posición provincial, es que no haya una paritaria a nivel nacional. Que el gobierno incumpla con una ley para establecer el piso salarial. De no concretarse ese principal punto de discusión, habrá problemas con el inicio del clico lectivo”, anticipó.