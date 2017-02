Fomentistas inician asambleas barriales para informar sobre la “inacción comunal”

Dos semanas después de la exposición realizada en el Concejo Deliberante, nada cambió para los fomentistas marplatenses. Día a día cada vez más preocupados por la gestión del intendente Arroyo, los dirigentes barriales decidieron comenzar a realizar “asambleas en las diferentes entidades para informar a la gente de la inacción comunal”.

En diálogo con 0223, Heraldo García, titular de la federación que agrupa a las diversas sociedades de fomento, brindó algunas precisiones sobre esta nueva convocatoria y volvió a evidenciar la generalizada preocupación que hay en los barrios de la ciudad: “Vamos a efectuar reuniones informativas para poner a la gente en conocimiento de los trámites que se llevan adelante en relación a los reclamos vecinales”.

Consultado por la actualidad financiera de cada una de las sedes, García detalló: “Las más adelantadas son solo seis, que cobraron el convenio correspondiente a junio del 2016. Al resto se le debe hasta mayo, abril, marzo y algunas, incluso, no perciben ingresos desde el 2015. Tampoco hay novedades del monto de aumento que se daría para este año, esta supeditado al presupuesto que aún no se aprobó”, graficó.

Sin embargo, para los dirigentes, hay algo peor: “No tienen ni siquiera alternativas para mantener los barrios en condiciones. Nos parece que hay un retroceso enorme de gestión. Vemos una inacción total de la comuna. La situación que ya estaba complicada, ahora es peor. Y además, hay una actitud compulsiva de echarle la culpa siempre a cualquiera. Sea a la gestión anterior, a las organizaciones que se involucran, a las que no se involucran, a cualquiera” insistió.

En esa línea, García citó un ejemplo muy particular: “La ordenanza sobre vecinos responsables del 2013, para sancionar a los que no cuidan su terreno, está en este momento con un valor para el corte de pasto por metro cuadrado, según la zona, de entre 1,75 pesos y 7 pesos. La misma municipalidad es la que fija el monto. Hay trabajos que entonces tienen un costo de hasta 70 mil pesos mensuales pero la comuna paga entre 14 y 18 mil, en el mejor de los casos 30 mil pesos. El desfasaje es enorme”, contó.

Por si fuera poco, el vocero de los fomentistas aseguró: “En todos los sectores, han manifestado el mismo diagnóstico. Hay un desgobierno, no se hace nada en ningún área. Incluso no se llevan adelante acciones que podrían generar recursos. Hay por ejemplo un montón de expedientes apilados para que se vaya a cortar el pasto a los terrenos. Ni siquiera el municipio les cobra a los propietarios en infracción, no está recaudando más de lo que podría”, reflejó.

“Si es que no la pueden resolver, que por lo menos no cobren el sueldo. Si fueran por lo menos honestos, dirían `No puedo hacerlo, que venga otro´. Vemos que Mar del Plata está mal en muchos aspectos. Intentamos tener diálogo y no hay respuesta”, concluyó.