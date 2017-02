Alvarado volvió a golear y se ilusiona

Con un Wilson Albarracín inspirado y los otros delanteros que también se prenden en la carrera por buscar un lugar en el equipo, Alvarado realizó otra prueba ante Banfield que disputa el Torneo Federal C y lo sorteó con autoridad y contundencia. El exUnión fue la gran figura de la tarde ya que anotó los cuatro tantos en los primeros 40' que terminaron 4 a 0 para el conjunto de Noto, mientras que Uribe y Escott hicieron presentes en el 2 a 1 del segundo tiempo. El cuerpo técnico continúa buscando rivales para seguir sumando minutos de cara al reinicio del Federal A.

Como la anterior vez que jugaron ante el "taladro", el técnico de Alvarado no paró el equipo base que viene utilizando, sino que realizó un mix que no por eso rindió menos o no le dio los mismos resultados. El arranque del primer tiempo de 40' fue un calco de lo que pasó con Círculo Deportivo. Presión alta, buena circulación, profundidad y contundencia. Apenas habían transcurrido 4' cuando Wilson Albarracín tuvo su primera aparición goleadora y sentenció a Ramil. La diferencia entre Banfield y el "Papero", es que mientras los de Matteo recién comenzaban la pretemporada, los de Mariscal están en plena competencia. De todas formas, las diferencias fueron amplias, el exdelantero de Unión y Vila Dálmine se anotó en tres ocasiones más (15', 17' y 22'), para dejar sin ninguna chance al verdiblanco que en el resto de la práctica intentó sumar rodaje y potenciar su estilo de juego, pero sin descuidarse y tratando de no recibir más goles.

En los segundos 40', la distancia en el marcador no fue tan amplia, pero en el desarrollo sí. A los 8' nomás, Alvarado ganaba 2 a 0 gracias a las definiciones de Braian Uribe y Patricio Escott, que desnivelaron permanentemente y tuvieron ocasiones para estirar la cuenta. Leonardo Barros, a los 20', puso el descuento para Banfield que se animó un poco más pero le costó superar la presión impuesta desde la mitad de la cancha y la habitual solidez defensiva del "torito".

Ahora, con la esperanza de que finalmente el certamen se reinicie el 3 ó 10 de marzo, Gustavo Noto y su cuerpo técnico buscan rival para jugar en los próximos días, con el objetivo de mantener al grupo enchufado, enfocado y con alto nivel para el arranque de la competencia oficial.