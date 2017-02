Todo listo para el domingo

La presidenta del Emtur, Gabriela Magnoler, y el titular de ISSports, Hernán Ibáñez, encabezaron este jueves el panel de la conferencia de prensa de lanzamiento y presentación para la segunda y última etapa del BNA Triatlón Olímpico Series 2016/17 de Mar del Plata.

La reunión con los representantes de los medios de comunicación se desarrolló en la sede del Ente Municipal de Turismo y también compartieron la mesa el director coordinador del Emder, Diego Grimaldi, el gerente zonal de medios de pagos del Banco de la Nación Argentina, Raúl Petracchi, y los triatletas marplatenses Diego Serdá y Christian Carletto.

En su carácter de anfitriona, Magnoler ofreció la bienvenida e indicó que “esta segunda etapa del Triatlón Olímpico completa un fin de semana lleno de deporte en Mar del Plata, para que marplatenses y turistas puedan disfrutar al máximo, Sin dudas esto contribuye a hacer de la ciudad un destino pleno de actividades deportivas, que apunta a convertirse en la capital nacional del deporte”.

A su turno, Grimaldi aseguró sentirse “agradecido” hacia la empresa ISSports, "que nuevamente elije a nuestra ciudad para organizar eventos de este tipo. Esto nos genera el compromiso de brindarles, año a año, los servicios necesarios para que puedan desarrollar un triatlón con la calidad organizativa que los caracteriza. Sabemos que Mar del Plata es la cuna del triatlón y si Dios quiere en diciembre vamos a cerrar el año con un IronMan, concretando así un sueño de muchos desde hace tiempo. Y de cara al domingo, tenemos el mejor circuito del país, con las mejores condiciones y un público fantástico. Tenemos que continuar la transformación que nos lleve a tener una ciudad turística y deportiva. Que las dos cosas vayan de la mano”.

Como representante del principal patrocinante del evento, el Banco de la Nación Argentina, Petracchi resaltó el “orgullo de mantener durante tanto tiempo la sponsorización de este tipo de eventos, más allá de cambios de gobiernos o cambios de autoridades del Banco. No tengo más que palabras de agradecimiento para la Municipalidad y la organización y ojalá que el domingo el clima acompañe y todos puedan tener su revancha”.

En ese sentido, Ibáñez estimó que “mucha gente viene al mismo circuito a mejorar sus respectivas marcas. Obviamente deseamos un clima mejor que en diciembre, pero tanto Luciano Taccone como Romina Palacio Balena ganaron con nuevos récords y bajo condiciones que no eran las ideales, así que si el clima acompaña, puede ser que incluso se mejoren las marcas otra vez. Tenemos confirmados a varios corredores de súper nivel. Es un evento muy lindo que no sólo permite mostrar a la ciudad sino que a la vez, la ciudad puede mostrar a todas sus áreas trabajando en colaboración con la organización en la realización de un evento que no es nada sencillo. Y lo más importante: El deporte no tiene bandera política”.

El titular de la organización consignó además las estrictas medidas de seguridad que garantizarán la integridad física de los participantes y también del público, que van desde distintos mecanismos de socorristas y acompañamiento, cortes de tránsito, servicio de ambulancias y la certificación de evento cardioprotegido, entre otras medidas.

El cierre del registro de inscripciones está previsto para este jueves, de 18.30 a 21, en las oficinas de Mar del Plata Corre (Alem y Alvarado), estimándose que unos 500 triatletas competirán en #LaRevancha, a disputarse este domingo 19 desde las 8. La largada será en el Centro Naval, donde también estará instalado el parque cerrado para las transiciones, y la llegada se ubicará en el playón adyacente a la Pileta Cubierta, donde los competidores arribarán tras cumplir con 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de pedestrismo y 10 kilómetros de ciclismo.

El BNA Triatlón Olímpico Series 2016/17 de Mar del Plata ha sido declarado De Interés Provincial por el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, De Interés Turístico por el Emtur y De Interés Deportivo por el Emder, enmarcándose en las celebraciones por el 125º Aniversario del Banco de la Nación Argentina.