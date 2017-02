Otro duro mensaje de teatristas a Silvana Rojas: "No somos 4 estúpidos resentidos"

En Mar del Plata hay una banda de delincuentes, cierran programas, despiden gente, son los amigos del intendente.

Con esa canción a cuestas, un importante número de representantes de la cultura de Mar del Plata encabezó este viernes una nueva manifestación para exigir la salida de la secretara de Cultura, Silvana Rojas, y, fundamentalmente, un cambio en las políticas culturales de la ciudad.

"No somos cuatro estúpidos resentidos de ningún partido particular sino el arte y la cultura pidiendo que la cosa continúe. Que no se borre de un plumazo aquellas cosas que funcionan", dijo a 0223 Rosita Pelaia, una de las voceras del reclamo, en respuesta a las declaraciones de Rojas que había minimizado la representatividad de las personas que se manifestaron en los premios Estrella de Mar.

"Si tienen ideas nuevas, genial, que las pongan en práctica, pero que no hagan bolsa sistemáticamente todo lo que viene funcionando con un objetivo claro que es lo social, que no les importa", añadió.

La teatrista indicó que no dejarán de juntarse y manifestarse para plantear lo que está sucediendo porque "es de una gravedad y un recorte absoluto". Además, señalaron, existe "un ninguneo que no tiene precedentes".

"Ni siquiera eso que se anuncia como una posibilidad de diálogo tiene viso de ser real. No hay posibilidad de diálogo, nunca jamás apareció, nunca se estableció un diálogo con nosotros", señaló.

La marcha partió desde la Plaza del Agua hasta la sede de la secretaría de Cultura en Gascón y Olavarría, donde los representantes de la cultura de la ciudad pretendían entregarle el petitorio a algún integrante de la secretaría. Sin embargo, cuando llegaron una empleada municipal les informó que Rojas no se encontraba.

"Tenemos el documento que ya hicimos público, esperamos que aparezca para entregarle. Estamos sorprendidos, porque políticamente no ha podido resolver nada", dijo Cecilia Martín.

"Nosotros tomamos a Silvana Rojas como símbolo, eso es claro. Estamos esperando una mesa de diálogo que va a marcar una agenda a futuro. Sabemos que tarde o temprano va a ser desplazada de su cargo, porque es una mancha bastante oscura para el gobierno de Cambiemos. Pero nosotros queremos plantear que lo que pedimos es un cambio de política, no de figura", concluyó.