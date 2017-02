Pablo Gianelli gritó campeón en Qatar

Pablo Gianelli salió campeón en la Liga de Qatar con el Police SC de Doha. El preparador físico forma una dupla argentina con el DT Damián Arredondo, exRiver y selecciones juveniles de Argentina. Una fecha antes ya tenía el título en la mano y en la última fecha se dio el lujo de ganarle 3-2 al poderoso Al Arabi 3-2.



El preparador físico de Mar Chiquita en sus últimas participaciones en Ligas Argentinas viajó a Qatar en 2015 para sumarse al Police SC, contactado por Nicolás Oroz, también jugador del Rojo y que tuvo un buen paso por el vóley qatarí. Allí colaboró para un tercer puesto en la primera temporada. Pero los jefes del equipo le preguntaron por Damián Arredondo y así fue el elegido, dejó River y se sumó a un equipo que terminó la temporada con 18 victorias en 20 partidos para lograr su primer título.



En la Liga Qatarí no hay playoffs, es un todos contra todos, y ahí el Police se hizo fuerte y sumó 53 puntos, le sacó 4 al Al Jaish (49) y atrás quedó Al Arabi (48) y el 29 veces campeón Al Rayan (47). Ahora sigue la Qatar Cup ( juegan los 4 primeros de la Liga) en poco más de un mes y la Emir Cup (donde todos los equipos juegan desde 8vos de final y el 1 y 2 de la Liga esperan en semis).



La figura del equipo es el opuesto danés Mads Ditlevsen de 1,98 metros y 33 años. En el equipo casi no hay jugadores nacidos en Qatar, un par de búlgaros, y jugadores de Brasil, Túnez, Senegal, Nigeria, Jordania...



-Tuve que dejar mi trabajo como docente y como entrenador en Mar Chiquita, además de mi familia y las amistades. Lo que más extrañé fue el día a día con mis jugadores y la gente del club. Porque pese a la distancia con mi familia estaba en contacto todo el tiempo. Conocía muy poco de la Liga en general y no tenía ninguna información del equipo. Era todo nuevo. Cultura, religión, idioma. La comunicación no fue fácil al principio pero pude ir acomodándome. Encontré una Liga fuerte en los cinco equipos de arriba. Con muchas falencias físicas y técnicas en general. Pero con una política de apertura a jugadores extranjeros que elevó el nivel en los últimos años.



- ¿Después de la primera temporada y con la llegada de Damián Arredondo, esperabas salir campeón?

- En la primera temporada estuvimos cerca pero no fuimos regulares. Perdimos partidos que eran accesibles en los papeles. Y esos puntos hicieron la diferencia en el final con Al Arabi y Al Rayan que son los históricos. Yo sabía que la llegada de un entrenador Argentino le iba a dar al equipo lo que le faltaba para que no volviera a pasar lo mismo. Orden táctico y bajo margen de error. Por eso cuando me consultaron si Damián podía darle ese plus al equipo no lo dude. Y así fue. Después de muchos años en los que el equipo sufría lo mismo, perder puntos con equipos más débiles, este año sólo perdimos dos sets y ningún punto en esos partidos



-¿Cómo es el Police? su gente, los jefes.



- Es un equipo que depende de la Oficina de deportes de la Policía. Es un equipo que no tiene inferiores, sólo el plantel profesional y los managers responden al Ministerio del Interior del país.



-Culturalmente hablando, ¿qué fue lo que más te impactó de Qatar?

- Lo pacífico que es el país. La tranquilidad y el orden con la que se vive. Si bien es una gran ciudad donde el tráfico y la cantidad de gente es pesada, sólo hay que preocuparse por trabajar. El ambiente ayuda a estar tranquilos y eso es muy bueno



- ¿Te ves ahí por mucho tiempo más?



-Siempre me propuse pensar en el día a día y temporada a temporada. Yo tengo un contrato, en principio, por un año más. Pero si bien estoy muy cómodo, la decisión va a pasar por lo profesional y por lo familiar. En abril termina la competencia y pienso volver a fines de mayo, cuando empieza el Ramadán que es la época más dura para estar acá. Es duro para los extranjeros porque no se puede comer ni tomar nada en público. Se vive de noche.



- Se complicó imponer lo que llevabas de acá, tus conocimientos y métodos. Todos deben venir de distintos tipos de preparaciones físicas.



- No fue tan difícil porque tengo 5 jugadores de la selección que venían del proceso de notro argentino, Juan Manuel Cichello .Estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo. El resto de los jugadores sudamericanos y europeos también trabajan con los mismos métodos. No fue difícil. Si fue muy importante explicar el por qué y que los jugadores creyeran y sintieran que ese trabajo era bueno para ellos. Y ésta temporada al tenerlo a Damián como DT fue todo más fácil. La programación, la distribución de las cargas, la planificación diaria y todo lo que se necesita para tener a un equipo al 100% física, técnica y tácticamente se hizo muy bien. Es un gran profesional y un excelente entrenador.



Ofertas no le van a faltar, ya tiene algunas en carpeta. Recién es el comienzo de un PF que en Mar Chiquita Vóley subió el nivel eficientemente de cada jugador que le tocó preparar para alguna competencia.