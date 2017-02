"Recordar los inicios del pádel me hace tener los pies sobre la tierra"

Es uno de esos deportistas de Mar del Plata que, en silencio, fue construyendo una carrera magnífica lejos de la ciudad. Reconocido mundialmente, a los 38 años Cristian Gutiérrez Albizu sigue siendo una de las estrellas del pádel. Lleva la mitad de su vida en España, pero no olvida sus raíces. Antes de su retorno a Madrid, dialogó con 0223 sobre el año que pasó, lo que se viene, y un recuerdo por aquellos inicios rudimentarios de este deporte que fue furor en comienzos de la década del ´90.

"Siempre vengo para las fiestas, aprovechar a estar con la familia y amigos, participar de alguna exhibición en Sudamérica. Ya regreso para terminar la pretemporada en Europa y arrancar con todo", sostuvo el tricampeón mundial por parejas al comienzo de la charla, al costado de una de las canchas del complejo Los Naranjos en pleno entrenamiento.

Cristian Gutiérrez no tuvo un buen 2016, pero en noviembre lo concluyó nada menos que con la obtención de una nueva Copa del Mundo para Argentina. En Cascais, Portugal, el elenco nacional venció a España por 2 a 1 en la final y obtuvo el 10° título sobre 13 mundiales. Impresionante. "Eso fue un logro espectacular. Se nos había complicado. Teníamos un buen equipo y logramos ese título que es importante para Argentina, una vez más", contó el marplatense, que junto a Miguel Lamperti superaron a Álvaro Cepero y Juan Lebrón por un doble 6-4 en el partido decisivo. Fue su cuarto título con la bandera nacional.

-Es como una obligación que Argentina siempre cumple la del título mundial...

-Esa es la presión. Al haber ganado casi todos los títulos, cada vez que va Argentina es favorita. Pero lo aceptamos porque será siempre así.

-Al margen de ese título, ¿cómo fue tu 2016?

-Medir el balance del año pasado no es fácil. Arrancamos con una lesión mía en la pierna, también una en el codo, no pude solucionarlo en todo el año. Aunque tuvimos un par de buenos resultados, fue difícil jugar con muchos dolores y preocupaciones. No fue un año bueno pero solo por las lesiones. Ya está olvidado.

Cristian Gutiérrez hizo dupla en 2016 con otro marplatense y figura como Juan Martín Díaz, con quien solo había jugado algunos torneos en 1995. Juntos alcanzaron dos finales, Barcelona Master y Palma de Mallorca Open, cayendo en ambas ante los número 1 del ránking internacional, Fernando Belasteguín y Pablo Lima.

Un poco de magia, habitual en él

Cristian Gutiérrez se ha ganado el reconocimiento por su talento para jugar al pádel, acariciando con sus "palas" (como dicen en España) cada pelota. Y hace poco tiempo se viralizó un video suyo de un "puntazo" obtenido años atrás, que sorprendió a todos: "mirá, antes era como un asombro salir de la pista y meter la pelota por la puerta o por arriba. ahora es lo más normal del mundo. Por tres metros todos salen y las meten. Antes sí era novedoso. Es buscar un recurso lo más rápido posible en una jugada rápida. Es natural", sostuvo.

-Entonces te copiaron...

-Nosotros copiábamos a los anteriores que hacían jugadas lindas, y ahora nos copian a nosotros, sí (risas).

Aquellos inicios contra un frontón

Dice Cristian Gutiérrez que mirar hacia los inicios lo hacen mantener los pies sobre la tierra. En un World Padel Tour ultra competitivo y donde lucha día a día para mantenerse en buena ubicación del ranking (hoy es 12°), el marplatense suele recordar sus primeros años. A los 9, sin paso por el tenis como la mayoría de los jugadores del circuito, comenzó todo: "Iba a jugar con amigos, mi padre me llevaba al club San Remo. No teníamos presión, jugábamos por diversión. Siempre con los chicos del barrio", recuerda.

A los 15 fue su debut como jugador profesional, ganando un torneo junto a Luis Pozzoni: "En ese momento eran paletas de madera de 500 gramos, no sé cómo hacía para levantarla. Pero de a poco empezó a evolucionar todo y llegamos al punto hoy de que si nos dan una paleta de 370 gramos nos molesta", sostiene quien representa a la reconocida marca Siux. "Pero los comienzos fueron lindos y recordar eso te hace tener los pies en la tierra y que esto es un juego, que no hay que volverse locos", agregó Gutiérrez.

A los 19 años armó las valijas y partió a España, donde tras luchar con esfuerzo y dedicación, se ganó un inmenso lugar. Al llegar, le tocó hacer pareja con quien es considerado el mejor jugador de la historia, el argentino Roby Gatticker. Con él, logró su primer título del mundo: "Jugar con uno de los más grandes de todos los tiempos ha sido un orgullo. Roberto es impresionante lo que jugó y lo que juega, lo vez ahora jugar y es impresionante el ritmo que tiene", comentó.

Presente y futuro

Gutiérrez comenzará una nueva temporada del World Pádel Tour, donde buscará acrecentar sus 3245 puntos que lo ubican en el 12° del ranking mundial. Y a su lado tendrá a una de las promesas del pádel argentino, el chaqueño Franco Stupaczuk, de 20 años y ya 15° del ranking. "El 26 de marzo en Santander, será el primer torneo del circuito. Después habrá en Miami, también aquí Argentina. Un calendario lindo y donde buscaremos seguir creciendo", expresó el marplatense a 0223.

-¿Cómo ves al pádel argentino?

-El año pasado estuve más metido y lo he visto bien, con muchos torneos. Sabemos que no es un país estable para que el circuito sea tan fuerte, pero los chicos van haciendo las cosas bien. Vemos que están saliendo muchos jugadores de 16, 17 años que ya están intentando ir a Europa a jugar el circuito.

-¿Qué se le puede decir a un chico que comienza y anhela llegar lejos en el pádel?

-Hay que estar acá, pelearla, y después en Europa viene lo fuerte. Todos los que nos fuimos para allá tuvimos que pelearla. Hay que trabajar hasta que se te pueda dar. Con esfuerzo y dedicación, al menos lo vas a dejar todo.

-Sos reconocido por tu técnica, ¿es algo innato o se puede perfeccionar desde el vamos?

-Hay gente que lo tiene innato, y el que no lo tiene que trabajar un poco más. Se va a prendiendo. Tenés que tener un profesor que te ayude, aunque si venís del tenis es más fácil. Algunos tienen ese don que les sale natural, y otros lo tienen que ir perfeccionando.

-No es común que no vengas del tenis, como tu caso...

-La mayoría tienen un aprendizaje del tenis. Yo arranqué directamente con el pádel, tuve dos años de tenis que me ayudó luego pero en principio solo como se podía.

-¿Hasta cuándo pensás jugar?

-Hasta que el cuerpo me dé. No tuve lesiones graves. Hasta que tenga ganas de seguir...es como todo. Cuando te apasiona algo, hasta que te deja de apasionar. Esperemos dure muchos años más.

-¿Vida en España o Mar del Plata?

-Por ahora pienso en estar en España un par de años más. No tengo definido pero me gustaría volver.